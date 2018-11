Hinz&Künztler Alexandru : Pendler zwischen den Welten

Alexandru verkauft Hinz&Kunzt vor dem Rewe-Markt in der Dorotheenstraße. Dadurch hat er jetzt sogar einen richtigen Job gefunden: Als Müllwerker bei der Stadtreinigung.

Alexandrus Glück ist offensichtlich: Stolz betritt der 23-Jährige den Vertriebsraum von Hinz&Kunzt – in der orange leuchtenden Arbeitskleidung der Stadtreinigung. „Dieser Job ist perfekt!“, sagt der Rumäne. „Ich bekomme einen Plan, und dann erledige ich meine Aufgaben, ohne dass mir ständig jemand sagt, wie ich was zu tun habe.“

Die Arbeit hat Alexandru so gefunden, wie er das Straßenmagazin verkauft: mit seiner Fähigkeit, Menschen zu gewinnen – auch wenn er Deutsch nur gebrochen spricht. Und das kam so: An einem Sonnabend steht der Hinz&Künztler vor einem Supermarkt in der Wandsbeker Chaussee. Ein Mann von der Stadtreinigung kommt vorbei und leert Mülleimer. Da er wie ein Landsmann aussieht, fragt Alexandru: „Hat deine Firma Arbeit für mich?“ Der Mann verspricht nachzufragen. „Tags darauf saß ich bei einem Kollegen auf dem Sofa. Und Montagmorgen im Büro der Stadtreinigung.“

Schlafen im Achtbettzimmer gerät im Pik As zur Kunst.

Der Chef ist angetan von Alexandrus Arbeitsbereitschaft – und gibt ihm einen Vertrag für sechs Monate. Seitdem steht Alexandru jeden Morgen um 3.30 Uhr auf und leert Mülleimer. Weil er noch keine Bleibe gefunden hat, übernachtet er in einem Achtbettzimmer im Pik As. Schlafen gerät hier zur Kunst: „Der Erste kommt um Mitternacht hereingepoltert, der Zweite um eins, der Dritte um drei, und dann muss ich schon wieder aufstehen.“ Ein Zimmer, eine Wohnung gar: „Das wär’ toll.“

Vier Jahre ist es her, dass Alexandru nach Hamburg kam. In seiner Heimat, einem Dorf nordwestlich von Bukarest, gibt es keine Arbeit. „Und wenn du doch mal eine findest, dann in der nächsten Stadt. Da verdienst du 300 Euro im Monat und musst allein für den Bus schon 70 Euro ausgeben.“

Alexandru ist ein Pendler zwischen den Welten. In der Heimat warten Frau und Kind darauf, dass er ihnen eine Zukunft eröffnet – eine harte Zeit für alle. Kürzlich musste sein vier Monate alter Sohn ins Krankenhaus, ein Virus macht ihm schwer zu schaffen. Dem Vater treten Tränen in die Augen, weil er weit weg ist: „Ich bin ein bisschen verzweifelt.“

Flaschensammeln, Betteln, Baustellen

Doch in Hamburg Arbeit, Auskommen und eine Bleibe für alle zu finden ist schwer. Anfangs schlägt Alexandru sich mit Flaschensammeln, Jobs auf dem Bau und Betteln durch, schläft in leer stehenden Häusern und bei Bekannten. Eine Zeitlang lebt auch seine Frau in Hamburg, sucht erfolglos Jobs. Da ergattert Alexandru Arbeit am Flughafen: Für einen Subunternehmer reinigt er Flugzeugkabinen. Doch der Job ist eine Katastrophe: „Wir wurden mit 20 anderen in einer Wohnung untergebracht, immer drei bis vier in einem Zimmer. Für das Bett musste ich 300 Euro zahlen, für das meiner Frau noch mal 300. Außerdem Geld für die Fahrt zur Arbeit. Am Ende blieben mir 300 Euro Lohn für einen Monat Arbeit.“

Bald wird Alexandrus Zeit als Hinz&Künztler enden. Er weiß, dass er jederzeit zurückkommen kann, falls er seinen Job verlieren sollte. Etwas traurig ist er dennoch, denn: „Ich mag den Kontakt mit meinen Kunden sehr!“