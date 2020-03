Coronavirus-Sozialnewsblog : Verband fordert schnelle Hilfe für Wohnungslose

London bringt Obdachlose in Hotels unter +++ Regierung will säumige Mieter*innen vor Kündigungen schützen +++ Hamburg setzt Zwangsräumungen aus +++ Der Hinz&Kunzt-Corona-Sozialnewsblog.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Die Ereignisse überschlagen sich – auch bei Hinz&Kunzt. Wir wollen deswegen in diesem Newsblog alle für uns wichtigen Nachrichten zur Corona-Pandemie bündeln. Hier finden Sie täglich Informationen darüber, was die Krise für das Soziale in Hamburg bedeutet. Weil sich die Nachrichtenlage gerade stündlich ändert, finden Sie vor jeder Meldung eine Zeitmarke – aktuellere Entwicklungen sind dort nicht berücksichtigt.

BAGW fordert schnelle Hilfe für Wohnungslose

23.3., 10:30 Uhr: Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe hat sich angesichts der Corona-Pandemie sehr besorgt über die Situation der Wohnungslosen geäußert. „Der Alltag dieser Menschen ist momentan noch bedrohlicher als sonst“, sagte Werena Rosenke, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Sie seien aufgrund von Vorerkrankungen bereits unabhängig vom Coronavirus besonders gefährdet. Zudem könnten sie die empfohlenen Schutzmaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen oder Isolation in der eigenen Wohnung nicht einhalten. Außerdem fehle es in vielen Notunterkünften an Platz, um Menschen notfalls unter Quarantäne zu stellen: „Das ist ein Teufelskreis, der dringend unterbrochen werden muss und zwar schnell“, forderte Rosenke. (bela)

Sozialverbände fordern Schutzschirm auch für soziale Einrichtungen

22. März, 13:00 Uhr: Sozialverbände laufen Sturm gegen angebliche Pläne der Bundesregierung, beim geplanten Corona-Schutzschirm soziale Einrichtungen nicht zu berücksichtigen. „Das Geflecht aus Sozial-, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen muss um jeden Preis erhalten werden“, forderte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie am Samstag. Gerade kleinen und mittelgroßen Einrichtungen könne binnen Wochen die Luft aus gehen. „Viele Menschen sind auf die Hilfe unserer Einrichtungen und Dienste angewiesen. Sie fühlen sich im Stich gelassen“, sagte Caritas-Präsident Peter Neher. Der Paritätische hatte berichtet, das Sozialministerium könne sich in der Bundesregierung mit seinen Plänen, soziale Einrichtungen mit unter den Schutzschirm zu nehmen, offenbar nicht durchsetzen. „Dass ausgerechnet in dem Bereich, wo es um Hilfe und Schutz für die Schwächsten in dieser Gesellschaft, wo es um Wohlfahrt und Fürsorge geht, staatliche Hilfe in dieser Krisenzeit durch Teil der Bundesregierung blockiert werden, ist ein Skandal“, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. (bela)

Regierung will säumige Mieter*innen vor Kündigungen schützen

22. März, 13:00 Uhr: Die Bundesregierung plant, Kündigungen wegen Mietschulden wegen der Corona-Krise vorerst zu verbieten. Wie zahlreiche Medien unter Berufung auf die dpa berichten, soll ein entsprechender Gesetzesentwurf am Montag im Kabinett verabschiedet werden. Sowohl bei Wohn- als auch bei Gewerbemieten sollen die Mieten in der Zeit der Pandemie gestundet werden, sagte ein Sprecher des Justizministeriums den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Anschließend müssten sie nachgezahlt werden. „Niemand soll Angst haben, dass er seine Wohnung verliert, weil er wegen der Coronakrise die Miete nicht mehr zahlen kann“, sagte Ministeriumssprecher Johannes Fechner. (bela)

London bringt 300 Obdachlose in Hotels unter

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren PGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiIGRhdGEtd2lkdGg9IjU1MCIgZGF0YS1kbnQ9InRydWUiPjxwIGxhbmc9ImVuIiBkaXI9Imx0ciI+Um91Z2ggc2xlZXBlcnMgYWxyZWFkeSBoYXZlIGRpZmZpY3VsdCBhbmQgdW5jZXJ0YWluIGxpdmVzLiBJ4oCZbSBkZXRlcm1pbmVkIHRvIGRvIGFsbCBJIGNhbiB0byBlbnN1cmUgdGhhdCB0aGV5LCBhbG9uZyB3aXRoIGFsbCBMb25kb25lcnMsIGhhdmUgdGhlIGJlc3QgcHJvdGVjdGlvbiBwb3NzaWJsZS4gVGhhdCYjMzk7cyB3aHkgd2UmIzM5O3ZlIGluaXRpYWxseSBzZWN1cmVkIDMwMCBob3RlbCByb29tcyBmb3Igcm91Z2ggc2xlZXBlcnMgdG8gc2VsZi1pc29sYXRlIGluIHRoZSBjb21pbmcgd2Vla3MuPC9wPiZtZGFzaDsgTWF5b3Igb2YgTG9uZG9uIChnb3YudWsvY29yb25hdmlydXMpIChATWF5b3JvZkxvbmRvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXlvcm9mTG9uZG9uL3N0YXR1cy8xMjQxMzIxMzg2MzI2NTg5NDQwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDIxLCAyMDIwPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT48c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+

22. März, 12:30 Uhr: Londons Bürgermeister Sadiq Khan hat 300 Zimmer in zwei Hotels für 12 Wochen angemietet, damit Obdachlose sich darin isolieren können. Taxifahrer hätten sich bereit erklärt, die Obdachlosen in die Hotels zu bringen, heißt es in einer Mittelung der Stadt. Obdachlose seien besonders gefährdet und hätten auf der Straße oft nicht die Möglichkeit, Abstand zu wahren und sich regelmäßig die Hände zu waschen. „Obdachlose haben ohnehin ein schwieriges und unsicheres Leben“, sagte Khan. „Ich bin entschlossen, alles mir Mögliche zu tun, um ihnen den bestmöglichen Schutz zukommen zu lassen – wie allen Londonern.“ (bela)

Hamburg setzt Zwangsräumungen und Stromsperren aus

21. März, 9.30 Uhr: Nachdem der städtische Vermieter, die SAGA, schon am Mittwoch angekündigt hat, momentan keine Zwangsräumungen zu veranlassen, ziehen nun auch die Behörden nach. Zwangsräumungen und Stromsperren sind in Hamburg, zumindest in weiten Teilen, ausgesetzt. Das teilt die Justizbehörde mit. Ausnahmen gelten demnach etwa für sogenannte „Gewaltschutzsachen“, also Termine bei denen Gerichtsvollzieher*innen „Anordnungen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen“ vollstrecken.

Sprechzeiten bei Gerichtsvollzieher*innen sollen nur noch in dringenden Fällen stattfinden. Im Angesicht der aktuellen Lage wolle man außerdem unbürokratisch reagieren. Durch diese Maßnahmen wolle man die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen, wie es aus der Behörde heißt. (lg)

Eine warme Mahlzeit für Obdachlose am Wochenende

20. März, 19:50 Uhr Obdachlose sollen am Wochenende nicht auf eine warme Mahlzeit verzichten müssen. Die Sozialbehörde erklärte jetzt, dass die Tagesaufenthaltsstätte des städtischen Unterkunftsbetreibers Fördern und Wohnen in der Hinrichsenstraße 4 am Wochenende von 9.30 – 16.30 Uhr geöffnet sei. Gegen 12 Uhr werde zusätzlich eine warme Mahlzeit zur Verfügung gestellt. Dies soll auch bis auf Weiteres an den kommenden Wochenenden fortgeführt werden.

Laut Behördensprecher Martin Helfrich hat die Einrichtung wie bisher weiterhin nur am Wochenende geöffnet: „Für die Versorgung an Wochentagen können andere Tagesaufenthaltsstätten im Rahmen der jeweiligen Öffnungszeiten aufgesucht werden“, so Helfrich. Er gehe davon aus, dass zeitnah auch andere Tagesaufenthaltsstätten die Versorgung gewährleisten werden: „Wir sind dazu weiter im Gespräch.“ Die meisten Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe haben derzeit den Betrieb wegen Corona heruntergefahren. Sie konnten und können eine für die Obdachlosen und Mitarbeiter*innen gefahrlose Arbeit nicht gewährleisten. Sowohl die Obdachlosen als auch ein großer Teil der Mitarbeiter*innen gehören zur Risikogruppe. Außerdem fehlt derzeit noch das Know how, wie eine gefahrlose Arbeit möglich ist.

Inzwischen gibt es einen Übersichtsplan der Behörde, welche Einrichtung was anbietet. Die aktuelle Übersicht zum Öffnungsstatus aller Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe findet sich hier. (bim)

Video-Botschaft von Hinz&Kunzt

20. März, 14:30 Uhr: Hinz&Kunzt läuft seit Donnerstag im Notbetrieb – Redaktion und Sozialarbeit arbeiten aus dem Homeoffice, aber unsere Geschäftsstelle ist geschlossen, der Zeitungsvertrieb zum Schutz unserer Verkäufer*innen eingestellt. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf und arbeiten an einer Möglichkeit, unsere Verkäufer*innen an Spenden zu beteiligen. Paul Leon Arendt hat mit der Videokamera Stimmen eingefangen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren PGRpdiBjbGFzcz0iX2JybGJzLWZsdWlkLXdpZHRoLXZpZGVvLXdyYXBwZXIiPjxpZnJhbWUgdGl0bGU9IkhpbnomYW1wO0t1bnp0IGFyYmVpdGV0IGltIE5vdGJldHJpZWIiIHdpZHRoPSIxMDAwIiBoZWlnaHQ9Ijc1MCIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC96dkozTGcwRlVWUT9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhY2NlbGVyb21ldGVyOyBhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhOyBneXJvc2NvcGU7IHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPjwvZGl2Pg==

Mehrere Hamburger Bezirke stoppen Plattenräumungen

20. März, 14 Uhr: Noch am vergangenen Freitag wurde der Schlafplatz eines Obdachlosen in Eimsbüttel geräumt. Mit solchen Maßnahmen ist allerdings vorerst Schluss: Plattenräumungen in dem Bezirk sind vorübergehend ausgesetzt, wie Pressesprecher Kay Becker mitteilt. Und auch aus dem Bezirksamt Mitte ist zu hören, dass während der Corona-Krise keine Platten geräumt werden. (lg)

130.000 Menschen fordern grenzenlose Solidarität

20. März, 13 Uhr: In der Corona-Krise dürfen nicht die vergessen werden, die besonders hart vom Virus getroffen werden: Geflüchtete an den EU-Außengrenzen, Obdachlose, alte- und kranke Menschen. Das ist die Forderung der Petition #leavenoonebehind. Bislang haben sich über 130.000 Menschen angeschlossen. Zu den Erstunterzeichner*innen gehören Sibylle Berg, Kathrin Goering-Eckardt und Lars Eidinger. (lg)

Hansewerk Natur stoppt Wärmesperren

20. März, 13 Uhr: Der Hamburger Wärmeversorger Hansewerk Natur hat angekündigt, wegen der Corona-Pandemie vorerst darauf zu verzichten, säumigen Kunden die Wärmezufuhr zu stoppen. „Unsere Kundschaft verbringt jetzt zwangsläufig mehr Zeit zu Hause und soll sich aktuell keine Gedanken um die Energieversorgung machen müssen“, begründete der Leiter des Kundenservices, Holger Ruschmeyer, den Schritt. Auch bereits gesperrte Anschlüsse könnten wieder entsperrt werden. Hansewerk Natur sperrt die Versorgung nach eigenen Angaben erst dann, wenn ein Kunde nach der zweiten Aufforderung der Zahlung offener Rechnungen nicht nachkommt. (bela)

Hinz&Kunzt stellt den Zeitungsverkauf ein

19. März, 18 Uhr Wegen der fortschreitenden Corona-Pandemie hat Hinz&Kunzt am Donnerstag den Zeitungsverkauf eingestellt. „Schweren Herzens haben wir uns heute entschieden, den Vertrieb unseres Magazins vorläufig einzustellen“, sagt Geschäftsführer Jörn Sturm. „Unsere Sorge ist, dass wir die Verkäufer anstecken oder dass sie sich an ihrem Verkaufsplatz anstecken.“ Sozialarbeit und Redaktion arbeiten allerdings weiter – aus dem Homeoffice. Und auch unsere April-Ausgabe wird es geben: „Wenn wir nicht auf Papier erscheinen können, dann wenigstens als Online-Magazin“, so Chefredakteurin Birgit Müller. Mehr Infos in unserer Pressemitteilung.

Hamburg Wasser hebt Sperren auf

19. März, 15 Uhr Vorerst bis zum 30. April führt Hamburg Wasser keine Sperrungen mehr durch. Im vergangenen Jahr hatten der Betreiber der Hamburger Wasserwerke noch rund 800 Haushalten den Hahn abgedreht, die ihre Rechnungen nicht begleichen konnten. Ohne Wasser sind nicht nur der Abwasch und der Toilettengang unmöglich. Auch die Hände können nicht mehr gewaschen werden. In Zeiten von Corona eine Katastrophe.

„Haushalte, deren Wasserzufuhr aktuell gesperrt ist und die sich bei uns melden, werden vorerst wieder entsperrt“, teilt jetzt eine Sprecherin gegenüber Hinz&Kunzt mit. „Wir möchten den Menschen, die ihre Wasserrechnung momentan nicht begleichen können so die Möglichkeit geben, die hohen hygienischen Standards, die momentan erforderlich sind, halten zu können. Gleichzeitig schützen wir unsere eigenen Mitarbeiter, in dem wir Tätigkeiten mit Kundenkontakt möglichst reduzieren.“ (jof)

Saga stoppt Mieterhöhungen und Zwangsräumungen

18. März, 18 Uhr Hamburgs größter Vermieter reagiert auf die Corona-Krise: Bis auf weiteres hat die städtische Saga alle Mieterhöhungen und Zwangsräumungen ausgesetzt – mindestens bis zum 30. April. „Die SAGA Unternehmensgruppe wird in dieser besonderen Situation Mieterinnen und Mietern helfen, wenn diese infolge der aktuellen Krise in finanzielle oder eine soziale Notlage geraten sollten“, sagt Vorstand Thomas Krebs. Einen generellen Zwangsräumungsstopp gibt es in Hamburg aber nicht, wie Gerichtssprecher Kai Wantzen gegenüber Hinz&Kunzt mitteilte: „Die Entscheidung liegt letztlich beim einzelnen Gerichtsvollzieher. Aber ohnehin gilt, dass immer die individuelle Situation berücksichtigt wird.“ (jof)

Hamburger Justiz setzt Ersatzfreiheitsstrafen aus

18. März, 11 Uhr Wegen der Corona-Pandemie wird in den Hamburger Gefängnissen Platz geschaffen. Um Kapazitäten, etwa für Isolierstationen, zu erhöhen, werde ein Großteil der Ersatzfreiheitsstrafen nun aufgeschoben, teilt die Justizbehörde mit. Und auch auf Zwangsräumungen hat die Corona-Pandemie Auswirkungen. Allerdings werden sie laut Kai Wantzen, Pressesprecher des Hamburger Oberlandesgerichts, bislang nicht generell ausgesetzt. Dennoch sei es gut vorstellbar, dass es durch die Corona-Pandemie zu weniger Zwangsräumungen kommt. Momentan werde mit Blick auf Corona außerdem an einer Handlungsempfehlung für die Gerichtsvollzieher*innen gearbeitet. (lg)

Diakonie sucht freiwillige Helfer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren PGRpdiBjbGFzcz0iX2JybGJzLWZsdWlkLXdpZHRoLXZpZGVvLXdyYXBwZXIiPjxpZnJhbWUgdGl0bGU9IkNvcm9uYS1IaWxmZTogRGlha29uaWUgSGFtYnVyZyBzY2hhZmZ0IEdydW5kbGFnZSBmw7xyIEhpbGZzbmV0endlcmsiIHdpZHRoPSIxMDAwIiBoZWlnaHQ9IjU2MyIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbS9lbWJlZC9lTDVVOXJLUTh3TT9mZWF0dXJlPW9lbWJlZCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhY2NlbGVyb21ldGVyOyBhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhOyBneXJvc2NvcGU7IHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPjwvZGl2Pg==

18. März, 11 Uhr Aufruf zur Solidarität in Zeiten von Corona: Die Diakonie vernetzt ab sofort die Hilfe für insbesondere ältere, hilfsbedürftige Menschen. „Wie sich die Lage die nächsten Tage und Wochen entwickeln wird, können wir heute nicht einschätzen“, sagt Diakonie-Chef und Hinz&Kunzt-Herausgeber Dirk Ahrens in einer Video-Botschaft. „Aber es könnte sein, dass wir in der Versorgung von älteren und auch pflegebedürftigen Menschen in den nächsten Wochen auf stärkere Unterstützung durch Freiwillige angewiesen sein werden.“ Freiwillige, die im Notfall helfen möchten, können sich jetzt online registrieren. (jof)

Obdachlose bekommen in Hamburg kaum mehr Hilfen

14. März, 18 Uhr Die meisten Hilfseinrichtungen haben die Türen geschlossen, sogar die medizinische Hilfe ist eingeschränkt. Immerhin können derzeit noch abgepackte Lebensmittel ausgegeben werden. Folgende Einrichtungen geben aktuell Lunchpakete an Obdachlose aus: Herz As am Hauptbahnhof, CaFée mit Herz auf St. Pauli (hier gibt es auch noch ein warmes Mittagessen „to go“), die TAS in Eimsbüttel und die Kemenate, ein Tagestreff für obdachlose Frauen. Das Ziel sei, den Obdachlosen so lange wie möglich Hilfe zu bieten. (jof)

Jobcenter schließen

17. März, 17 Uhr Wegen der Corona-Pandemie haben sowohl die Jobcenter als auch die Arbeitsagenturen geschlossen. Persönliche Termine werden abgesagt, Anträge auf Grundsicherung können im Hausbriefkasten eingeworfen werden, Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Das haben die Hamburger Jobcenter bekannt gegeben. Für die Jobcenter-Standorte wurden Hotlines eingerichtet. (lg)

fördern und wohnen übernimmt die Verpflegung im Winternotprogramm

16. März, 18 Uhr Wegen des Corona-Virus arbeiten laut der Sozialbehörde seit Freitag keine Ehrenamtlichen mehr in den beiden Unterkünften des Hamburger Winternotprogramms für Obdachlose. Normalerweise kümmert sich der Förderverein Winternotprogramm mit um die Verpflegung der Bewohner*innen. Die warmen Mahlzeiten liefere jetzt ein externer Catering-Dienst, das Frühstück bereiteten Mitarbeiter*innen von fördern und wohnen (f&w) zu, sagt Behördensprecher Martin Helfrich auf Hinz&Kunzt-Nachfrage. „Unser Personal leistet momentan Außergewöhnliches“, betont f&w-Sprecherin Susanne Schwendtke. (lg)

300 Obdachlose in häuslicher Isolation

14. März, 19 Uhr Nachdem ein Obdachloser im Winternotprogramm in der Friesenstraße positiv auf das Coronavirus Covid-19 getestet wurde, hat die Gesundheitsbehörde für alle in der Unterkunft Übernachtenden dort unter häusliche Isolation gestellt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass innerhalb der Unterkunft eine Übertragung stattgefunden habe, hieß es zur Begründung. Anders als sonst üblich ist die Einrichtung jetzt ganztägig geöffnet. „Menschen ohne dauerhaftes Obdach haben ja sonst keine Möglichkeit, sich in häusliche Isolation zu begeben“, sagte Sozialbehördensprecher Martin Helfrich gegenüber Hinz&Kunzt. (bela)

Sozialverband fordert mehr Hartz-IV

10. März, 16 Uhr Es wäre ein Konjunkturprogramm der besonderen Art: mehr Geld für Hartz-IV-Empfänger wegen der grassierenden Corona-Pandemie. Diese Forderung erhebt jetzt Klaus Wicher vom Sozialverband Deutschland (SoVD). Solch eine Maßnahme würde schließlich umgehend der Wirtschaft zugutekommen. (jof)