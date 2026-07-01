Auch Menschen mit wenig Geld können mithilfe eines sogenannten Balkonkraftwerks zur Energiewende beitragen – passen die Rahmenbedingungen, übernimmt die Stadt bis zu 90 Prozent des Kaufpreises.

250 Haushalte mit geringem Einkommen haben sich bislang um städtische Fördergelder für die Installation einer Photovoltaikanlage auf ihrem Balkon beworben. Das teilte die Caritas mit, deren Projekt „Stromspar-Check“ das Hamburger Programm seit Oktober vergangenen Jahres umsetzt.

Interessierte Haushalte bekommen bis zu 90 Prozent der Kosten von Photov...