Hamburger Förderung

Balkonkraftwerke für Menschen mit wenig Geld

· Aus Ausgabe 401 · von Ulrich Jonas
Illustration: Julia Pfaller
Illustration: Julia Pfaller
Illustration: Julia Pfaller

Auch Menschen mit wenig Geld können mithilfe eines sogenannten Balkonkraftwerks zur Energiewende beitragen – passen die Rahmenbedingungen, übernimmt die Stadt bis zu 90 Prozent des Kaufpreises.

250 Haushalte mit geringem Einkommen haben sich bislang um städtische Fördergelder für die Installation einer Photovoltaikanlage auf ihrem Balkon beworben. Das teilte die Caritas mit, deren Projekt „Stromspar-Check“ das Hamburger Programm seit Oktober vergangenen Jahres umsetzt.

Interessierte Haushalte bekommen bis zu 90 Prozent der Kosten von Photov...


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Die Krise kann kommen

Ausgabe: 401 - Juli 2026

Schwerpunkt Katastrophe: Wovor Prepper wirklich Angst haben und wie es um Inklusion im Bevölkerungsschutz bestellt ist. Außerdem: Wie Youtuber Klicks auf Kosten von Armen machen.

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Autor:in
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas schreibt seit vielen Jahren für Hinz&Kunzt - seit 2022 als angestellter Redakteur.

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