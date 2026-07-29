Trotz Drogensucht selbstbestimmt leben

Über-Leben

· Aus Ausgabe 402 · von Jörg Böckem
„Ich stand ständig unter Strom. Nach meinem ersten Heroinknaller war das alles weg!“, erhählt Bina, 40, aus ihrem Leben. Foto: Johannes Beschoner
„Ich stand ständig unter Strom. Nach meinem ersten Heroinknaller war das alles weg!“, erhählt Bina, 40, aus ihrem Leben. Foto: Johannes Beschoner
„Ich stand ständig unter Strom. Nach meinem ersten Heroinknaller war das alles weg!“, erhählt Bina, 40, aus ihrem Leben. Foto: Johannes Beschoner

2025 starben 2150 Menschen deutschlandweit an den Folgen ihres Drogenkonsums. Diese Toten sind eine Mahnung. Autor Jörg Böckem hat mit vier Betroffenen gesprochen, denen es gelingt, trotz ihrer Suchterkrankung ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Bina, 40, Köln

„Als ich 2020 mit meiner Partnerin in Köln ankam, waren wir obdachlos. ...


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Artikel aus der Ausgabe:

Ab in den Süden

Ausgabe: 402 - August 2026

Im Schwerpunkt: Ein Reisebericht. Wie viel mediterranes Flair findet man in der Region rund um die ,norddeutschen Alpen‘ (Harburger Berge)? Die Redaktion hat sich auf die Räder geschwungen. Und: Der Hamburger Senat und die Bundesregierung haben einschneidende Sparmaßnahmen angekündigt. Wir zeigen auf, welche Folgen diese Pläne haben werden. Außerdem haben wir mit Menschen gesprochen, die mit Suchterkrankung ein selbstbestimmtes Leben führen.

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Jörg Böckem

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