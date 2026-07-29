Im Schwerpunkt: Ein Reisebericht. Wie viel mediterranes Flair findet man in der Region rund um die ,norddeutschen Alpen‘ (Harburger Berge)? Die Redaktion hat sich auf die Räder geschwungen. Und: Der Hamburger Senat und die Bundesregierung haben einschneidende Sparmaßnahmen angekündigt. Wir zeigen auf, welche Folgen diese Pläne haben werden. Außerdem haben wir mit Menschen gesprochen, die mit Suchterkrankung ein selbstbestimmtes Leben führen.