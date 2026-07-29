2025 starben 2150 Menschen deutschlandweit an den Folgen ihres Drogenkonsums. Diese Toten sind eine Mahnung. Autor Jörg Böckem hat mit vier Betroffenen gesprochen, denen es gelingt, trotz ihrer Suchterkrankung ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Bina, 40, Köln
„Als ich 2020 mit meiner Partnerin in Köln ankam, waren wir obdachlos. ...
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