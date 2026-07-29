Viele Kinder in der Republik Moldau wachsen ohne Eltern auf

Wenn Vater und Mutter im Ausland arbeiten

· Aus Ausgabe 402 · von Klaus Sieg
Sehnsucht: Die Eltern von Matei (links) und Daniel arbeiten in Italien. Pflegemutter Anna kennt die Jungs aus dem Kindergarten. Foto: Martin Egbert
Sehnsucht: Die Eltern von Matei (links) und Daniel arbeiten in Italien. Pflegemutter Anna kennt die Jungs aus dem Kindergarten. Foto: Martin Egbert
Sehnsucht: Die Eltern von Matei (links) und Daniel arbeiten in Italien. Pflegemutter Anna kennt die Jungs aus dem Kindergarten. Foto: Martin Egbert

Viele Kinder in der Republik Moldau wachsen ohne Vater und Mutter auf. Weil das Land arm ist, müssen die im Ausland arbeiten – und kommen nur sehr selten nach Hause. Wirtschaftlich ist der Aufbruch eine Chance, für die Familien aber häufig eine Katastrophe. Das zeigt ein Besuch in der moldauischen Kleinstadt Nisporeni.

Das letzte Mal hat Vladislav (Name geändert) seine Mutter gesehen, als er in die erste Klasse ging. Nun hält er das Zeugnis mit seiner Versetzung in Klasse 4 in den Händen. „Ich telefoniere jeden Tag mit ihr“, sagt der 10-Jährige. „Sie sagt immer, sie kann nicht kommen, dabei vermisse ich sie so sehr.“ Vladislav sitzt auf einem Hocker mit abgestoßenem Polster vor dem alten Kachelofen in seinem Zimmer. Selten geht sein Blick nach oben. Meist schaut er auf seine Hände, während er erzählt. Oder auf den Fußboden mit dem fusseligen Belag. Manchmal bläht er die Wangen auf, zieht die Stirn kraus und wiegt leicht den Kopf hin und her. „Ich weiß, sie muss das so machen“, sagt er.

Seine Mutter arbeitet in Italien als Altenpflegerin. Vladislav würde gern...


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Ab in den Süden

Ausgabe: 402 - August 2026

Im Schwerpunkt: Ein Reisebericht. Wie viel mediterranes Flair findet man in der Region rund um die ,norddeutschen Alpen‘ (Harburger Berge)? Die Redaktion hat sich auf die Räder geschwungen. Und: Der Hamburger Senat und die Bundesregierung haben einschneidende Sparmaßnahmen angekündigt. Wir zeigen auf, welche Folgen diese Pläne haben werden. Außerdem haben wir mit Menschen gesprochen, die mit Suchterkrankung ein selbstbestimmtes Leben führen.

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Klaus Sieg

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