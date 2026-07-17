Hanseatic Help sammelt an diesem Wochenende beim Deichbrand Festival gebrauchte Zelte und Schlafsäcke ein, um sie Obdachlosen zur Verfügung zu stellen. Auch andere Spenden werden benötigt.

Auf Musikfestivals bleiben gewöhnlich unzählige Schlafsäcke, Isomatten und Zelte zurück. Die Hamburger Hilfsorganisation Hanseatic Help sammelt Jahr für Jahr in Norddeutschland mit der Aktion „Nach Sommer kommt kalt“ die nicht mehr benötigte Campingartikel ein, um sie an bedürftige Menschen weiterzugeben.

Dieses Wochenende sind die ehrenamtlichen Helfer:innen im Landkreis Cuxhaven beim Deichbrand Festival im Einsatz, bei dem mehr als 60.000 Fans erwartet werden. Wer etwas spenden möchte, findet einen Infostand auf dem Gelände.

Einen Appell richtet Hanseatic Help auch die zuhause gebliebenen Männer: Gut erhaltene Männerkleidung sei in den Kleiderkammern der Stadt eine Mangelware. Wer jetzt im Hochsommer warme Jacken, gut erhaltene Jeans oder auch saubere Hemden aussortieren will, darf diese gerne bei der Spendenannahme von Dienstag bis Samstag zwischen 10 und 18 Uhr in der Großen Elbstraße 264 abgeben.