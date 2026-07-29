Das Team von „Superhearo Audio“ spendet an Hinz&Kunzt

Der richtige Ton

· Aus Ausgabe 402 · von Jochen Harberg
„Gutes tun kann wirklich jeder, mit seinen Mitteln“, findet Alexander Rieß. Foto: Mauricio Bustamante
„Gutes tun kann wirklich jeder, mit seinen Mitteln“, findet Alexander Rieß. Foto: Mauricio Bustamante
„Gutes tun kann wirklich jeder, mit seinen Mitteln“, findet Alexander Rieß. Foto: Mauricio Bustamante

Seit 2017 spendet das Sound-Team von „Superhearo Audio“ aus Altona einmal im Jahr an Hinz&Kunzt. Verantwortlich dafür ist einer der Chefs des Tonstudios: Alexander Rieß.

Der Tag hat nicht gut begonnen für den Geschäftsführer von „Superhearo“. „Mein Auto ist abgeschleppt worden“, sagt Alexander Rieß zu seinem Besuch, den er in einer restaurierten Büroetage in Ottensen empfängt. Die Laune lässt er sich allerdings nicht vermiesen, dafür ist der 52-Jährige ein zu positiver Typ. Jetzt spendiert er erst mal einen frisch gebrühten Kaffee. Auf dem langen Tresen der offenen Büroküche liegen die drei neuesten Ausgaben von Hinz&Kunzt. Aber nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht: „Die liegen immer da“, sagt Rieß – als Statement auch für seine vielen Kund:innen, die dort verkehren. Denn Rieß findet: „Das Thema Obdachlosigkeit verdient jede Aufmerksamkeit, die es kriegen kann.“

2017 hat Rieß gemeinsam mit seinem Kompagnon Janis Grossmann-Alhambra „...


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Artikel aus der Ausgabe:

Ab in den Süden

Ausgabe: 402 - August 2026

Im Schwerpunkt: Ein Reisebericht. Wie viel mediterranes Flair findet man in der Region rund um die ,norddeutschen Alpen‘ (Harburger Berge)? Die Redaktion hat sich auf die Räder geschwungen. Und: Der Hamburger Senat und die Bundesregierung haben einschneidende Sparmaßnahmen angekündigt. Wir zeigen auf, welche Folgen diese Pläne haben werden. Außerdem haben wir mit Menschen gesprochen, die mit Suchterkrankung ein selbstbestimmtes Leben führen.

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Autor:in
Jochen Harberg
Jochen Harberg

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