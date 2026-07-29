Seit 2017 spendet das Sound-Team von „Superhearo Audio“ aus Altona einmal im Jahr an Hinz&Kunzt. Verantwortlich dafür ist einer der Chefs des Tonstudios: Alexander Rieß.

Der Tag hat nicht gut begonnen für den Geschäftsführer von „Superhearo“. „Mein Auto ist abgeschleppt worden“, sagt Alexander Rieß zu seinem Besuch, den er in einer restaurierten Büroetage in Ottensen empfängt. Die Laune lässt er sich allerdings nicht vermiesen, dafür ist der 52-Jährige ein zu positiver Typ. Jetzt spendiert er erst mal einen frisch gebrühten Kaffee. Auf dem langen Tresen der offenen Büroküche liegen die drei neuesten Ausgaben von Hinz&Kunzt. Aber nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht: „Die liegen immer da“, sagt Rieß – als Statement auch für seine vielen Kund:innen, die dort verkehren. Denn Rieß findet: „Das Thema Obdachlosigkeit verdient jede Aufmerksamkeit, die es kriegen kann.“

2017 hat Rieß gemeinsam mit seinem Kompagnon Janis Grossmann-Alhambra „...