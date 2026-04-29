Rapper Faith MC ist querschnittsgelÃ¤hmt, hat viel Zeit in KrankenhÃ¤usern verbracht und bekommt Hassnachrichten auf Social Media. Redakteurin Luca Wiggers hat ihn im Studio getroffen â€“ und einen durchweg positiven Menschen kennengelernt.

Faith Elsen zieht den Kragen seines Hoodies nach unten. Er zeigt auf eine tiefe, kreisfÃ¶rmige Narbe an seinem Hals. â€žHier haben die SchlÃ¤uche dringesteckt.â€œ Drei Monate lang haben ihn durch diese Stelle BeatmungsgerÃ¤te am Leben gehalten. Als Faith 16 Jahre alt war, brach er sich bei einem Mofa-Unfall dreifach das Genick.

Was er damals erlebte, hÃ¤lt der heute 29-JÃ¤hrige in seinen Songs fest: â...