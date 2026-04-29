Rapper Faith MC

Im eigenen Beat

· Aus Ausgabe 399 · von Luca Wiggers
Schon als Kind liebte Faith Deutschrap. Doch erst nach seinem Unfall begann er, selbst Musik zu machen. Foto: Mauricio Bustamante
Schon als Kind liebte Faith Deutschrap. Doch erst nach seinem Unfall begann er, selbst Musik zu machen. Foto: Mauricio Bustamante
Schon als Kind liebte Faith Deutschrap. Doch erst nach seinem Unfall begann er, selbst Musik zu machen. Foto: Mauricio Bustamante

Rapper Faith MC ist querschnittsgelÃ¤hmt, hat viel Zeit in KrankenhÃ¤usern verbracht und bekommt Hassnachrichten auf Social Media. Redakteurin Luca Wiggers hat ihn im Studio getroffen â€“ und einen durchweg positiven Menschen kennengelernt.

Faith Elsen zieht den Kragen seines Hoodies nach unten. Er zeigt auf eine tiefe, kreisfÃ¶rmige Narbe an seinem Hals. â€žHier haben die SchlÃ¤uche dringesteckt.â€œ Drei Monate lang haben ihn durch diese Stelle BeatmungsgerÃ¤te am Leben gehalten. Als Faith 16 Jahre alt war, brach er sich bei einem Mofa-Unfall dreifach das Genick.

Was er damals erlebte, hÃ¤lt der heute 29-JÃ¤hrige in seinen Songs fest: â...


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Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 399

Bereit fÃ¼r Olympia?

Ausgabe: 399 - Mai 2026

Bereit fÃ¼r Olympia? Wir haben HSV-Rekordsprinter Owen Ansah und den franzÃ¶sischen Olympia-Gegner Paul Alauzy getroffen und waren zu Gast in Lurup bei einem Schwimmverein. AuÃŸerdem: miese Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen und Ansichten einer Obdachlosen-Vertreibung.

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Autor:in
Luca Wiggers
Luca Wiggers
1999 in Hannover geboren, hat dort Germanistik und Anglistik studiert und ist Anfang 2022 nach Hamburg gezogen. Seit Juni 2023 VolontÃ¤rin bei Hinz&Kunzt.

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