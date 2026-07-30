Überhöhte Mieten

Berlin überprüft systematisch Wohnungsinserate

· Aus Ausgabe 402 · von Ulrich Jonas
Ein Zettel an einem Laternenmast mit der Aufschrift "Suche bezahlbaren Wohnraum"
Ein Zettel an einem Laternenmast mit der Aufschrift "Suche bezahlbaren Wohnraum"
Die Berliner Behörden nehmen die Wohnungsinserate seit Juni genauer unter die Lupe. Foto: Actionpress/ Christian Ohde

Das Land Berlin erhöht den Druck auf Vermietende, die überzogene Mieten verlangen. Seit Juni scannen die Behörden dort systematisch Wohnungsangebote – und schreiben Verdächtige an. Ein Vorbild für Hamburg? 

Das Ergebnis ist erschreckend: Bei fast der Hälfte der 4539 Wohnungsinserate, die Berliner Behörden im Juni unter die Lupe genommen haben, besteht der Verdacht auf einen Verstoß gegen gesetzliche Regeln, die Mieten begrenzen sollen. Das teilte die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen mit. Die Vermieter:innen würden nun von der Verwaltung „angeschrieben und aufgefordert, ihre Mietforderung zu überprüfen und anzupassen“, erklärte die Behörde. Der Scan solle vorerst monatlich fortgesetzt werden. 

„Es geht um Gerechtigkeit für die Mieterinnen und Mieter, aber auch für rechtstreue Vermietende“, erklärte Berlins Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD). Der Berliner Mieterverein begrüßte das Vorgehen: Der Staat dürfe die Durchsetzung geltenden Rechts nicht länger allein den Mietenden überlassen, sagte Geschäftsführerin Wibke Werner. 

Hamburgs Vorgehen gegen Mietpreisüberhöhung und Mietwucher erscheint ausbaufähig: Zwar hat die Stadt im Februar 2025 einen Mietenmelder eingerichtet, an den sich Menschen wenden können, die den Verdacht haben, dass ihre Miete überhöht ist. Doch musste der Senat unlängst erneut einräumen, dass knapp eineinhalb Jahre später noch keine der inzwischen fast 1700 eingegangenen Meldungen bearbeitet worden ist – aufgrund von Personalmangel.

Rolf Bosse, Vorsitzender des Hamburger Mietervereins, äußerte sich dennoch zurückhaltend zum Vorgehen Berlins: „Wir setzen darauf, dass unsere Stadtentwicklungssenatorin die Initiative für ein neues Gesprächsformat ergreift, in dem eine gemeinsame Lösung für diese Probleme entwickelt werden kann.“ 

Artikel aus der Ausgabe:

Ab in den Süden

Ausgabe: 402 - August 2026

Im Schwerpunkt: Ein Reisebericht. Wie viel mediterranes Flair findet man in der Region rund um die ,norddeutschen Alpen‘ (Harburger Berge)? Die Redaktion hat sich auf die Räder geschwungen. Und: Der Hamburger Senat und die Bundesregierung haben einschneidende Sparmaßnahmen angekündigt. Wir zeigen auf, welche Folgen diese Pläne haben werden. Außerdem haben wir mit Menschen gesprochen, die mit Suchterkrankung ein selbstbestimmtes Leben führen.

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Autor:in
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas schreibt seit vielen Jahren für Hinz&Kunzt - seit 2022 als angestellter Redakteur.

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