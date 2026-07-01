Jobcenter-Chef über Neue Grundsicherung

Sanktionen mit Signalwirkung

· Aus Ausgabe 401 · von Benjamin Buchholz
Ist mit der Ausgestaltung der „neuen Grundsicherung“ zufrieden: Hamburgs Jobcenter-Chef Dirk Heyden. Foto: Mauricio Bustamante
Ist mit der Ausgestaltung der „neuen Grundsicherung“ zufrieden: Hamburgs Jobcenter-Chef Dirk Heyden. Foto: Mauricio Bustamante
Ist mit der Ausgestaltung der „neuen Grundsicherung“ zufrieden: Hamburgs Jobcenter-Chef Dirk Heyden. Foto: Mauricio Bustamante

Das Bürgergeld ist Geschichte, die „neue Grundsicherung“ gilt. Hamburgs Jobcenter-Chef Dirk Heyden spricht über verschärfte Regeln, Härtefallregelungen und eine polarisierte Debatte, die niemandem hilft.

Hinz&Kunzt: Mit der neuen Grundsicherung können Jobcenter Hilfebeziehenden sogar die Wohnkosten streichen, wenn sie nicht zu Terminen erscheinen. Notlagen herbeizuführen, sei nicht in Ihrem Interesse, sagten Sie im Oktober dazu in einem Interview. Ihre Warnung hat nichts genützt, die neue Regel ist ab Juli Gesetz. Wie wollen Sie verhindern, dass Ihr Amt Notlagen schafft?

Dirk Heyden: Wir wollen, dass hilfebedürftige Menschen zur Beratung ins J...


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Artikel aus der Ausgabe:
Hinz&Kunzt-Titelseite zeigt einen Einkaufswagen voller Klopapierrollen. Darauf die Zeile: "Die Krise kann kommen"

Die Krise kann kommen

Ausgabe: 401 - Juli 2026

Schwerpunkt Katastrophe: Wovor Prepper wirklich Angst haben und wie es um Inklusion im Bevölkerungsschutz bestellt ist. Außerdem: Wie Youtuber Klicks auf Kosten von Armen machen.

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Autor:in
Benjamin Buchholz
Benjamin Buchholz
Seit 2012 bei Hinz&Kunzt. Redakteur und CvD für das Onlinemagazin.

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