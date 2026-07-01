Das Bürgergeld ist Geschichte, die „neue Grundsicherung“ gilt. Hamburgs Jobcenter-Chef Dirk Heyden spricht über verschärfte Regeln, Härtefallregelungen und eine polarisierte Debatte, die niemandem hilft.

Hinz&Kunzt: Mit der neuen Grundsicherung können Jobcenter Hilfebeziehenden sogar die Wohnkosten streichen, wenn sie nicht zu Terminen erscheinen. Notlagen herbeizuführen, sei nicht in Ihrem Interesse, sagten Sie im Oktober dazu in einem Interview. Ihre Warnung hat nichts genützt, die neue Regel ist ab Juli Gesetz. Wie wollen Sie verhindern, dass Ihr Amt Notlagen schafft?

Dirk Heyden: Wir wollen, dass hilfebedürftige Menschen zur Beratung ins J...