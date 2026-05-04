Veranstaltungen im Mai

Grübeln, Knobeln, Tanzen

· Aus Ausgabe 399 · von Annabel Trautwein
Kraftausdruck in vollendeter Form: Die französische Choreografin Anne-Marie Van auf der Bühne. Foto: Pierre Gondard

Ein Quiz für Hinz&Kunzt, ein Tanz als Rebellion und gute Nachrichten zur Weltlage. Tipps für den Monat Mai: Subjektiv und einladend.

Ausstellung 40 Jahre für die Freiheit der Künste Wovon eine Künstler...


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Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 399

Bereit für Olympia?

Ausgabe: 399 - Mai 2026

Bereit für Olympia? Wir haben HSV-Rekordsprinter Owen Ansah und den französischen Olympia-Gegner Paul Alauzy getroffen und waren zu Gast in Lurup bei einem Schwimmverein. Außerdem: miese Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen und Ansichten einer Obdachlosen-Vertreibung.

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Autor:in
Annabel Trautwein
Annabel Trautwein
Annabel Trautwein schreibt als freie Redakteurin für Politik, Gesellschaft und Kultur bei Hinz&Kunzt - am liebsten über Menschen, die für sich und andere neue Chancen schaffen.