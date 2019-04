Bilanz 2018/2019 : Senatorin lobt Winternotprogramm – Kritik von Diakonie und Opposition

Melanie Leonhard (SPD) lobt in einer ersten Bilanz das zurückliegende Winternotprogramm ihrer Behörde. Zwar waren die Betten im Schnitt nur zu 67 Prozent belegt, man habe aber deutlich mehr Menschen in eine Unterkunft vermitteln können. Diakonie, Oppositionsparteien und üben hingegen scharfe Kritik an der Politik der Sozialbehörde.

Trotz eisiger Nächte ist das Winternotprogramm der Stadt nicht annähernd ausgelastet gewesen: Von den 760 Betten an den beiden Standorten Friesenstraße und Kollaustraße waren im Durchschnitt nur 545 belegt. Das entspricht einer Belegung von 67 Prozent – ein Rückgang von zehn Prozent zum Vorjahr.

Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) bezeichnete das Winternotprogramm in einer ersten Bilanz am Dienstag dennoch als Erfolg. So habe man etwa mehr Personal für Beratungen eingesetzt und die Ausstattung verbessert. Man biete abschließbare Schränke, nächtliche Sicherheitsdienste und mehr.

Diakonie sieht „Alarmzeichen“

Trotz verbesserter Ausstattung gelinge es offenbar nicht, die Menschen auf der Straße zu erreichen, kritisierte Dirk Hauer von der Diakonie: „67 Prozent Auslastung sind für uns ein Alarmzeichen“, sagte er. Mehr noch: „Es kommt nicht mehr jeder rein“, so Hauer.

Das Winternotprogramm soll eigentlich anonym nutzbar sein. Die Stadt habe diesen Winter aber verstärkt auf einer „Mitwirkungspflicht“ der Obdachlosen bestanden, sprich: Wer ins Winternotprogramm will, muss vorher allerlei Fragen beantworten, etwa über seine finanziellen Verhältnisse oder über seine Herkunft. Wer dem nicht nachkomme, werde an die Wärmestube verwiesen. Dort gibt es nur Stühle, keine Betten. Dirk Hauer: „Das hat eine abschreckende Wirkung“. Die Diakonie bezeichnet die Mitwirkungspflicht als „rechtlich höchst fragwürdig“.

Senatorin Leonhard begründete ihr Vorgehen damit, dass das Winternotprogramm „kein Rückzugsort für Arbeitsausbeutung“ sei. Der Stadt seien Gruppen aus Osteuropa bekannt, die die Freizügigkeit missbrauchen würden. Dagegen kritisierte Cansu Özdemir, sozialpolitische Sprecherin der Linken, dass die Stadt „eine diskriminierende Politik gegenüber zugewanderten Obdachlosen betreibt“ – auch deshalb sei das Winternotprogramm so schlecht ausgelastet. Die CDU bemängelte, die Stadt „tue zu wenig“.

Senatorin stellt Vermittlungszahlen vor

Kritik gibt es auch an einer von der Senatorin präsentierten Zahl: Laut Leonhard habe man mehr als 400 ehemals Obdachlose vom Winternotprogramm in feste Unterkünfte vermitteln können. Ein Plus von 70 zum Vorjahr. Linken-Politikerin Özdemir zweifelte die Zahl jedoch an. Sie vermutet, dass die Behörde auch jene Menschen als „vermittelt“ bezeichnet, die von der Stadt eine Rückfahrkarte in ihr Herkunftsland in die Hand gedrückt bekommen haben.

„Die meisten dieser 400 Menschen, die aus dem Winternotprogramm vermittelt werden, bekommen erfahrungsgemäß kein eigenes Zimmer oder eine Wohnung, sondern landen in ein Mehrbettzimmer in einer städtischen Unterkunft“, sagte Stephan Karrenbauer, politischer Sprecher von Hinz&Kunzt (lesen Sie hier seinen Kommentar zur Bilanz der Behörde).

Sozialbehördensprecher Martin Helfrich sagte auf Hinz&Kunzt-Nachfrage, es liege noch keine detaillierte Auswertung vor, „aber bei der Zahl 400 handelt es sich um Menschen, die in öffentlich-rechtliche Unterbringung erfolgt sind.“ Dazu zählt etwa auch das Pik As, die einzige Übernachtungsstätte der Stadt, die alle Obdachlosen rund um die Uhr aufnehmen muss.

Lob für den Kältebus

Dass immer mehr Menschen auf Hamburgs Straßen verelenden, hatten zuvor ehrenamtliche Obdachlosenhelfer kritisiert. Erstmals fuhr daher in diesem Winter ein Kältebus nachts hilfebedürftige Obdachlose an – Hinz&Kunzt hatte das Modell nach Berliner Vorbild angeregt. Der Kältebus war bei der Sozialbehörde zum Start äußerst skeptisch betrachtet worden. Das Abendblatt zitierte Behördensprecher Enricko Ickler damals mit den Worten „auch ein Kältebus kann einen Obdachlosen nicht gegen seinen Willen ins Winternotprogramm oder zu anderen Beratungsstellen bringen“.

Offensichtlich eine Fehleinschätzung: 179 Menschen gelangten nur durch den Einsatz des Kältebusses ins Winternotprogramm. Melanie Leonhard bezeichnete den Bus nun auch als „tolles ehrenamtliches Projekt.“ Man werde das Gespräch mit den Betreibern der Obdachloseneinrichtung Alimaus suchen: „In der Direktansprache der Obdachlosen können wir uns noch verbessern“, so die Senatorin.

Was in der Behördenbilanz fehlte waren hingegen die sechs Menschen, die in diesem Winter in Hamburg auf der Straße gestorben sind (Hinz&Kunzt berichtet in der April-Ausgabe) – „so viele wie seit 1995 nicht“, so Stephan Karenbauer. Auf Nachfrage erklärte die Senatorin, man prüfe jeden Einzelfall und kläre, ob die Obdachlosen Kontakt zu städtischen Hilfeprogrammen hatten. Man sei „aber auch ein Stückchen auf freiwillige Mitarbeit angewiesen“.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) berichtete unterdessen über 12 Obdachlose, die diesen Winter in Deutschland auf der Straße gestorben sind. Zuletzt sei am 9. April ein 55-jähriger wohnungsloser Mann auf einem Parkplatz tot aufgefunden wurde. Bei Temperaturen von knapp über null Grad wird offiziell Kälteeinwirkung als Todesursache vermutet. Die BAG W fordert, Notübernachtungen so lange wie nötig offen zu halten. In Hamburg blieb das Winternotprogramm, wie immer, tagsüber geschlossen.