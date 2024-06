Was verbinden Menschen, die ihr Zuhause notgedrungen verlassen mussten, mit dem Wort Heimat? Die keinen Kontakt zu ihrer Familie haben, die noch mal von null anfangen mussten, oftmals ohne Bleibe, auf sich allein gestellt, weit entfernt vom Geburtsort in einer fremden Stadt? Wir haben vier Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen gefragt.

Meine Heimat ist die Familie: meine Frau, unsere beiden Kinder, meine Eltern und meine Großeltern. Sie alle leben in Rumänien, in einem Dorf in den Karpaten. Jede Großfamilie lebt dort gemeinsam in einem kleinen, selbstgebauten Holzhaus. In unserem gibt es vier Zimmer: eines für meine Frau und die Kinder, eines für die Eltern, eins für die Großeltern und eines als Wohnzimmer für alle gemeinsam. Duschen gibt es bei uns nicht, nicht mal fließend Wasser. Zur Toilette gehen wir auf Plumpsklos.