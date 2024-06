Mangelnde öffentliche Toiletten sind in Hamburg ein Dauerthema. Andere Städte sind weiter.

172 öffentliche Toiletten gibt es derzeit in Hamburg, so die Stadtentwicklungsbehörde. Bei rund 1,9 Millionen Einwohner:innen kommen auf eine Toilette somit rund 11.000 Einheimische. Andere Großstädte sind weiter: Düsseldorf (655.000 Einwohner:innen) bietet seinen Bürger:innen 140 öffentliche Toilettenanlagen an (Verhältnis 1 zu 4700), Paris bis Ende des Jahres 435 (Verhältnis 1 zu 5000).

Wer nicht nur ein dringendes Bedürfnis verspürt, sondern auch noch knapp bei Kasse ist, steht in Hamburg vor einem noch größeren Problem: Nicht mal ein Drittel der öffentlichen Toiletten (53) sind kostenlos nutzbar. In Düsseldorf hingegen gilt das für die große Mehrzahl (115) und in Paris bald sogar für alle Stadt-WCs. Immerhin: 94 öffentliche Toiletten in Hamburg sind laut Behörde barrierefrei.