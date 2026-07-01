Inklusion war im Bevölkerungsschutz lange zweitrangig – bis eine Tragödie die Leerstelle aufzeigte. Endlich arbeitet auch Hamburg an neuen Konzepten.

Es war die Katastrophe in der Katastrophe: Als die Fluten 2021 das Ahrtal hinunterstürzten, ertranken zwölf Menschen mit Behinderungen im Erdgeschoss eines Wohnheims. Sie konnten sich nicht selbst retten, die einzige Nachtwache im Heim war überfordert. Eine Kommission aus Bundessozialministerium, Ländern und Verbänden forderte anschließend: Die Bedarfe von Menschen mit Behinderung sollen im Risiko- und Krisenmanagement unbedingt „mitgedacht“ werden.

Was selbstverständlich sein sollte, war bis dahin nicht üblich: Laut ein...