Hinz&Künztler Kai

Zukunft Sauerteigsitter?

· Aus Ausgabe 402 · von Luca Wiggers
„Von der Platte aus einen Job zu finden hat nicht geklappt“, sagt Kai. So kam er zu Hinz&Kunzt. Foto: Mauricio Bustamante
„Von der Platte aus einen Job zu finden hat nicht geklappt“, sagt Kai. So kam er zu Hinz&Kunzt. Foto: Mauricio Bustamante
„Von der Platte aus einen Job zu finden hat nicht geklappt“, sagt Kai. So kam er zu Hinz&Kunzt. Foto: Mauricio Bustamante

Nach seiner Bäckerlehre landete Kai auf der Straße. Heute verkauft er Hinz&Kunzt vor Edeka in der Friedrich-Ebert-Straße in Pinneberg.

„Der lange Kai“, wie ihn seine Kolleg:innen aufgrund seiner Größe liebevoll nennen, rührt Nudelsoße in einem riesigen Topf.

Seit drei Jahren gehört der 53-Jährige zum Inventar der Hinz&Kunzt-K...


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Artikel aus der Ausgabe:

Ab in den Süden

Ausgabe: 402 - August 2026

Im Schwerpunkt: Ein Reisebericht. Wie viel mediterranes Flair findet man in der Region rund um die ,norddeutschen Alpen‘ (Harburger Berge)? Die Redaktion hat sich auf die Räder geschwungen. Und: Der Hamburger Senat und die Bundesregierung haben einschneidende Sparmaßnahmen angekündigt. Wir zeigen auf, welche Folgen diese Pläne haben werden. Außerdem haben wir mit Menschen gesprochen, die mit Suchterkrankung ein selbstbestimmtes Leben führen.

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Autor:in
Luca Wiggers
Luca Wiggers
Seit 2025 Redakteurin. Hat vorher Deutsch und Englisch studiert und ihr Volontariat bei Hinz&Kunzt gemacht.

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