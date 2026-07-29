Nach seiner Bäckerlehre landete Kai auf der Straße. Heute verkauft er Hinz&Kunzt vor Edeka in der Friedrich-Ebert-Straße in Pinneberg.

„Der lange Kai“, wie ihn seine Kolleg:innen aufgrund seiner Größe liebevoll nennen, rührt Nudelsoße in einem riesigen Topf.

Seit drei Jahren gehört der 53-Jährige zum Inventar der Hinz&Kunzt-K...