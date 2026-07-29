Alina* ist Online-Streetworkerin beim Hamburger Träger „Nordlicht“. Gemeinsam mit drei Kollegen ist sie in sozialen Netzwerken und Onlineforen unterwegs, um Jugendlichen dort Hilfe anzubieten, wo sie einen großen Teil ihrer Freizeit verbringen. Im Hinz&Kunzt-Interview berichtet sie über Streetwork in der digitalen Welt.

Hinz&Kunzt: Sie beraten Kinder und Jugendliche dort, wo sie sich oft aufhalten: in den Onlineforen Discord und Reddit. Wie kommen Sie da ins Gespräch?

Alina: Im Prinzip arbeiten wir wie klassische Streetworkerinnen und Street...