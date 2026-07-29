Interview mit einer Online-Streetworkerin

Sozialarbeit im Internet

· Aus Ausgabe 402 · von Birk Grünling
Digitale Sozialarbeit wird immer wichtiger, denn junge Menschen suchen oft Hilfe und Rat in Onlineforen wie „Reddit“. Foto: Miguel Ferraz
Digitale Sozialarbeit wird immer wichtiger, denn junge Menschen suchen oft Hilfe und Rat in Onlineforen wie „Reddit“. Foto: Miguel Ferraz
Digitale Sozialarbeit wird immer wichtiger, denn junge Menschen suchen oft Hilfe und Rat in Onlineforen wie „Reddit“. Foto: Miguel Ferraz

Alina* ist Online-Streetworkerin beim Hamburger Träger „Nordlicht“. Gemeinsam mit drei Kollegen ist sie in sozialen Netzwerken und Onlineforen unterwegs, um Jugendlichen dort Hilfe anzubieten, wo sie einen großen Teil ihrer Freizeit verbringen. Im Hinz&Kunzt-Interview berichtet sie über Streetwork in der digitalen Welt.

Hinz&Kunzt: Sie beraten Kinder und Jugendliche dort, wo sie sich oft aufhalten: in den Onlineforen Discord und Reddit. Wie kommen Sie da ins Gespräch?

Alina: Im Prinzip arbeiten wir wie klassische Streetworkerinnen und Street...


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Artikel aus der Ausgabe:

Ab in den Süden

Ausgabe: 402 - August 2026

Im Schwerpunkt: Ein Reisebericht. Wie viel mediterranes Flair findet man in der Region rund um die ,norddeutschen Alpen‘ (Harburger Berge)? Die Redaktion hat sich auf die Räder geschwungen. Und: Der Hamburger Senat und die Bundesregierung haben einschneidende Sparmaßnahmen angekündigt. Wir zeigen auf, welche Folgen diese Pläne haben werden. Außerdem haben wir mit Menschen gesprochen, die mit Suchterkrankung ein selbstbestimmtes Leben führen.

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Birk Grünling

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