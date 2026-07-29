Warum in die Ferne schweifen? Der Hamburger Süden hat viel mediterranes Flair für den kleinen Geldbeutel zu bieten. Unsere Tipps für den Heimaturlaub.

Wer braucht schon das ferne Mittelmeer, wenn der Hamburger Süden so nah ist? Die Hinz&Kunzt-Redaktion hat sich auf die Fahrräder geschwungen und Harburg auf der Suche nach mediterranem Flair erkundet. Unsere Tour beginnt am Binnenhafen. Auf die Übernachtung im Hotelschiff verzichten wir – dafür decken wir uns direkt mit Souvenirs ein. Nach einem Abstecher nach „Portugal“ teilen wir uns auf: Eine Route führt in die Harburger Berge, die uns an die Alpen denken lassen, bis in die „Toskana“. Auf der anderen lockt ein Badesee mit „Riviera“-Anmutung, eine Steppenlandschaft und ein besonderes Finale mit Elbblick. Damit Sie uns nacheifern können, finden Sie in der Heftmitte alle Stationen auf einer Karte verzeichnet. Gute Reise!

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