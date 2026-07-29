Ausflugtipps für Harburg und Umgebung

Ab in den Süden!

· Aus Ausgabe 402 · von Annette Woywode, Luca Wiggers, Benjamin Buchholz, Lukas Gilbert, Ulrich Jonas, Jonas Fabricius-Füllner
Unser Redakteur fühlt sich in der Fischbeker Heide wie in der Toskana. Foto: Mauricio Bustamante
Unser Redakteur fühlt sich in der Fischbeker Heide wie in der Toskana. Foto: Mauricio Bustamante
Unser Redakteur fühlt sich in der Fischbeker Heide wie in der Toskana. Foto: Mauricio Bustamante

Warum in die Ferne schweifen? Der Hamburger Süden hat viel mediterranes Flair für den kleinen Geldbeutel zu bieten. Unsere Tipps für den Heimaturlaub.

Wer braucht schon das ferne Mittelmeer, wenn der Hamburger Süden so nah ist? Die Hinz&Kunzt-Redaktion hat sich auf die Fahrräder geschwungen und Harburg auf der Suche nach mediterranem Flair erkundet. Unsere Tour beginnt am Binnenhafen. Auf die Übernachtung im Hotelschiff verzichten wir – dafür decken wir uns direkt mit Souvenirs ein. Nach einem Abstecher nach „Portugal“ teilen wir uns auf: Eine Route führt in die Harburger Berge, die uns an die Alpen denken lassen, bis in die „Toskana“. Auf der anderen lockt ein Badesee mit „Riviera“-Anmutung, eine Steppenlandschaft und ein besonderes Finale mit Elbblick. Damit Sie uns nacheifern können, finden Sie in der Heftmitte alle Stationen auf einer Karte verzeichnet. Gute Reise!

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Artikel aus der Ausgabe:

Ab in den Süden

Ausgabe: 402 - August 2026

Im Schwerpunkt: Ein Reisebericht. Wie viel mediterranes Flair findet man in der Region rund um die ,norddeutschen Alpen‘ (Harburger Berge)? Die Redaktion hat sich auf die Räder geschwungen. Und: Der Hamburger Senat und die Bundesregierung haben einschneidende Sparmaßnahmen angekündigt. Wir zeigen auf, welche Folgen diese Pläne haben werden. Außerdem haben wir mit Menschen gesprochen, die mit Suchterkrankung ein selbstbestimmtes Leben führen.

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Autor:in
Annette Woywode
Annette Woywode
Chefin vom Dienst für das gedruckte Magazin
Luca Wiggers
Luca Wiggers
Seit 2025 Redakteurin. Hat vorher Deutsch und Englisch studiert und ihr Volontariat bei Hinz&Kunzt gemacht.
Benjamin Buchholz
Benjamin Buchholz
Seit 2012 bei Hinz&Kunzt. Redakteur und CvD für das Onlinemagazin.
Lukas Gilbert
Lukas Gilbert
Seit 2021 Redakteur und stellv. CvD. Vorher Volontariat bei Hinz&Kunzt und Studium der Politikwissenschaft in Hamburg und Leipzig.
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas schreibt seit vielen Jahren für Hinz&Kunzt - seit 2022 als angestellter Redakteur.
Jonas Fabricius-Füllner
Jonas Fabricius-Füllner

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