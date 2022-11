Soziologin über Ehrenamt : „Helfen ist immer hierarchisch“

Freiwilliges Engagement zu kritisieren, das ist fast so, als würde man jemandem einen frisch gebackenen Apfelkuchen madig machen wollen, sagt Silke van Dyk. Die Soziologin findet trotzdem, dass das Ehrenamt sich einer kritischen Auseinandersetzung stellen muss.

Es lohnt sich, genau hinzugucken: Wo erfüllen Freiwillige Aufgaben, die der Staat qua Rechtsauftrag zu erfüllen ­hätte? Wo es etwa das Recht auf einen Kindergartenplatz gibt, dann aber die Ressourcen fehlen, diesen Rechtsanspruch umzusetzen. Oder bei begleitetem Umgang in Trennungsfamilien: Das ist eine öffentliche Aufgabe, aber die wird in vielen Kommunen ehrenamtlich vom Kinderschutzbund organisiert. Ohne Freiwillige läuft es in vielen Bereichen nicht mehr, gravierend ist es in der Geflüchtetenhilfe und der Pflege. Aber es ist natürlich unproblematisch, wenn Nachbar:innen für Geflüchtete ein Straßenfest organisieren. Oder eine Klavierspielerin ein Mal pro Woche ­einen Musiknachmittag im Pflegeheim anbietet.