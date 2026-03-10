Am Donnerstag erscheint Teil 5 der Känguru-Reihe von Marc-Uwe Kling. Im Interview spricht sein Erfinder über den neuen Roman und wie er damit die Demokratie retten will.

Hinz&Kunzt: Als 2009 die „Känguru-Chroniken“ erschienen, gab es die AfD noch nicht, Donald Trump war Fernsehmoderator und der Klimawandel für viele ein eher theoretisches Konzept. Ist das kommunistische Beuteltier 2026 eigentlich vollends verzweifelt?

Marc-Uwe Kling: Das Känguru hat ja eine „Not-to-Do-Liste“ mit Sachen,...