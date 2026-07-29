Wohngeld, Unterhaltsvorschuss, Sozialticket: Der Staat will bei den Armen kürzen. In Hamburg würde das mehr als 100.000 Menschen betreffen.

Als Marit Hofmann nicht mehr wusste, wie sie das Essen für die vielen Kinder bezahlen sollte, hat sie ein Crowdfunding gestartet. Die Leiterin des DRK-Zentrums am Osdorfer Born hat in den vergangenen Monaten fast 14.000 Euro gesammelt, um die Sechs- bis Vierzehnjährigen aus dem Stadtteil mit den markanten Hochhäusern, die nachmittags ihren „Spielhafen“ besuchen, mit Müsli und Gemüse zu versorgen. Das Geld von der Stadt reiche nicht mehr dafür aus, die Kids satt zu machen. „Viele Kinder kommen hungrig zu uns“, sagt Hofmann. Selbst die 5 Euro für das Essen in der benachbarten Ganztagsschule könnten sich viele Eltern offenbar nicht mehr leisten.

Seit Jahren sei die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Hamburg unterfinanz...