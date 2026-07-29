Wo der Staat bei den Armen sparen will

Kürzen am unteren Ende

· Aus Ausgabe 402 · von Benjamin Buchholz
Das DRK-Zentrum Osdorfer Born von Leiterin Marit Hofmann ist von Kürzungen betroffen. Foto: Dmitrij Leltschuk
Das DRK-Zentrum Osdorfer Born von Leiterin Marit Hofmann ist von Kürzungen betroffen. Foto: Dmitrij Leltschuk
Das DRK-Zentrum Osdorfer Born von Leiterin Marit Hofmann ist von Kürzungen betroffen. Foto: Dmitrij Leltschuk

Wohngeld, Unterhaltsvorschuss, Sozialticket: Der Staat will bei den Armen kürzen. In Hamburg würde das mehr als 100.000 Menschen betreffen.

Als Marit Hofmann nicht mehr wusste, wie sie das Essen für die vielen Kinder bezahlen sollte, hat sie ein Crowdfunding gestartet. Die Leiterin des DRK-Zentrums am Osdorfer Born hat in den vergangenen Monaten fast 14.000 Euro gesammelt, um die Sechs- bis Vierzehnjährigen aus dem Stadtteil mit den markanten Hochhäusern, die nachmittags ihren „Spielhafen“ besuchen, mit Müsli und Gemüse zu versorgen. Das Geld von der Stadt reiche nicht mehr dafür aus, die Kids satt zu machen. „Viele Kinder kommen hungrig zu uns“, sagt Hofmann. Selbst die 5 Euro für das Essen in der benachbarten Ganztagsschule könnten sich viele Eltern offenbar nicht mehr leisten.

Seit Jahren sei die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Hamburg unterfinanz...


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Artikel aus der Ausgabe:

Ab in den Süden

Ausgabe: 402 - August 2026

Im Schwerpunkt: Ein Reisebericht. Wie viel mediterranes Flair findet man in der Region rund um die ,norddeutschen Alpen‘ (Harburger Berge)? Die Redaktion hat sich auf die Räder geschwungen. Und: Der Hamburger Senat und die Bundesregierung haben einschneidende Sparmaßnahmen angekündigt. Wir zeigen auf, welche Folgen diese Pläne haben werden. Außerdem haben wir mit Menschen gesprochen, die mit Suchterkrankung ein selbstbestimmtes Leben führen.

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Autor:in
Benjamin Buchholz
Benjamin Buchholz
Seit 2012 bei Hinz&Kunzt. Redakteur und CvD für das Onlinemagazin.

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