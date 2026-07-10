Altona

Angriff mit Messer vor Einrichtung für Obdachlose

· Aus Ausgabe 401 · von Benjamin Buchholz
Ein Polizeiauto und mehrere Einsatzkräfte vor der Alimaus
Ein Polizeiauto und mehrere Einsatzkräfte vor der Alimaus
Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Foto: BBU

Ein Unbekannter hat vor der „Alimaus“ am Nobistor zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

Großeinsatz vor der „Alimaus“ in Altona-Altstadt: Vor der Obdachloseneinrichtung hat ein Unbekannter zwei Männer mit einem Messer verletzt. Aufgebrachte Augenzeugen sprachen von oberflächlichen Wunden am Arm und im Gesicht. Die 44- und 42-jährigen Verletzten sollen Gäste der Alimaus gewesen sein.

Aus bislang ungeklärter Ursache war es laut Polizei um kurz vor 9 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen gekommen. Die Alimaus öffnet regulär um 10 Uhr mit einem Frühstücksangebot, vor der Tür halten sich aber auch außerhalb der Öffnungszeiten oft obdachlose Menschen auf.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr waren am Morgen vor Ort. Die beiden Verletzten sind in Krankenhäuser eingeliefert worden. „Lebensgefahr besteht nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht“, erklärte eine Polizeisprecherin.

Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen und Unterstützung der Bundespolizei nach dem geflohenen Täter, hat ihn bis zum späten Vormittag aber nicht gefunden.

Artikel aus der Ausgabe:
Hinz&Kunzt-Titelseite zeigt einen Einkaufswagen voller Klopapierrollen. Darauf die Zeile: "Die Krise kann kommen"

Die Krise kann kommen

Ausgabe: 401 - Juli 2026

Schwerpunkt Katastrophe: Wovor Prepper wirklich Angst haben und wie es um Inklusion im Bevölkerungsschutz bestellt ist. Außerdem: Wie Youtuber Klicks auf Kosten von Armen machen.

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Autor:in
Benjamin Buchholz
Benjamin Buchholz
Seit 2012 bei Hinz&Kunzt. Redakteur und CvD für das Onlinemagazin.

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