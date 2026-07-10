Ein Unbekannter hat vor der „Alimaus“ am Nobistor zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

Großeinsatz vor der „Alimaus“ in Altona-Altstadt: Vor der Obdachloseneinrichtung hat ein Unbekannter zwei Männer mit einem Messer verletzt. Aufgebrachte Augenzeugen sprachen von oberflächlichen Wunden am Arm und im Gesicht. Die 44- und 42-jährigen Verletzten sollen Gäste der Alimaus gewesen sein.

Aus bislang ungeklärter Ursache war es laut Polizei um kurz vor 9 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen gekommen. Die Alimaus öffnet regulär um 10 Uhr mit einem Frühstücksangebot, vor der Tür halten sich aber auch außerhalb der Öffnungszeiten oft obdachlose Menschen auf.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr waren am Morgen vor Ort. Die beiden Verletzten sind in Krankenhäuser eingeliefert worden. „Lebensgefahr besteht nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht“, erklärte eine Polizeisprecherin.

Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen und Unterstützung der Bundespolizei nach dem geflohenen Täter, hat ihn bis zum späten Vormittag aber nicht gefunden.