Hinz&Künztler Robert

Audio Icon„Wo eine Bank steht, da war mein Zuhause“

· Aus Ausgabe 397 · von Jonas Fabricius-Füllner
Einer „normalen“ Arbeit wird Robert wegen seiner körperlichen Einschränkungen nie mehr nachgehen können. Foto: Mauricio Bustamante
Roberts Körper ist kaputt – ärztliche Hilfe bekam er erst durch Hinz&Kunzt. Der 58-Jährige verkauft das Magazin vor Edeka in Hanstedt.

Dem harten Leben auf der Straße hat Robert bitteren Tribut gezollt: Sein linkes Bein, den rechten Fuß und zwei Finger seiner linken Hand mussten Ärzte ihm abnehmen. Ergebnis einer nie behandelten Zuckererkrankung. Wie kaputt sein Körper war, wurde erst deutlich, als der hagere 58-Jährige vor zwei Jahren endlich ein Dach über dem Kopf fand – im Hinz&Kunzt-Haus.

Unterstützt vom Team der Hinz&Kunzt-Sozialarbeit hatte er endlich die...


Autor:in
