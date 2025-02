Wer in Hamburg überhöhte Mieten verlangt, muss bislang wenig befürchten. SPD und Grüne wollen das mithilfe einer neuen städtischen Anlaufstelle ändern – nach dem Vorbild der Stadt Frankfurt/Main.

In der Vergangenheit ließen sich entsprechende Bemühungen der Ämter in Hamburg an zwei Händen abzählen: Sieben Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts auf überhöhte Mieten haben die Bezirke in den vergangenen fünf Jahren abgeschlossen – alle ohne Erfolg. „Rückzahlungen wurden nicht geleistet“, erklärte der Senat im Dezember 2024 auf Bürgerschaftsanfrage.