Wildtierrettung

Wo steckt der Eumel?

· Aus Ausgabe 399 · von Annette Woywode
Jägergruppe Feldeck im Einsatz: Sven Böttcher lässt die Drohne fliegen, Christoph Jahnke (dritter von links) hat die Helfenden zusammengetrommelt. Foto: Dmitrij Leltschuk
Jägergruppe Feldeck im Einsatz: Sven Böttcher lässt die Drohne fliegen, Christoph Jahnke (dritter von links) hat die Helfenden zusammengetrommelt. Foto: Dmitrij Leltschuk
Jägergruppe Feldeck im Einsatz: Sven Böttcher lässt die Drohne fliegen, Christoph Jahnke (dritter von links) hat die Helfenden zusammengetrommelt. Foto: Dmitrij Leltschuk

Im Mai und Juni werden Rehkitze geboren. Gleichzeitig steht die erste Mahd der Wiesen an. Damit die Kleinen dabei nicht zu Tode kommen, bringen Jäger:innen sie in Sicherheit. Redakteurin Annette Woywode hat eine Rettungsaktion begleitet.

Der Arsch der Heide liegt in der Nähe von Mölln. Zumindest fühlt es sich so an, wenn man sich morgens um 2.30 Uhr in Hamburg aus dem Bett quält, endlich um 4.30 Uhr am Ziel ankommt und dort ist: nichts. Nur Dunkelheit, ein Feldweg, Wiesen, Büsche, Bäume.

Doch dann kündigen Scheinwerfer die Ankunft weiterer Autos an....


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Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 399

Bereit für Olympia?

Ausgabe: 399 - Mai 2026

Bereit für Olympia? Wir haben HSV-Rekordsprinter Owen Ansah und den französischen Olympia-Gegner Paul Alauzy getroffen und waren zu Gast in Lurup bei einem Schwimmverein. Außerdem: miese Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen und Ansichten einer Obdachlosen-Vertreibung.

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Autor:in
Annette Woywode
Annette Woywode
Chefin vom Dienst für das gedruckte Magazin