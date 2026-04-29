Im Mai und Juni werden Rehkitze geboren. Gleichzeitig steht die erste Mahd der Wiesen an. Damit die Kleinen dabei nicht zu Tode kommen, bringen Jäger:innen sie in Sicherheit. Redakteurin Annette Woywode hat eine Rettungsaktion begleitet.

Der Arsch der Heide liegt in der Nähe von Mölln. Zumindest fühlt es sich so an, wenn man sich morgens um 2.30 Uhr in Hamburg aus dem Bett quält, endlich um 4.30 Uhr am Ziel ankommt und dort ist: nichts. Nur Dunkelheit, ein Feldweg, Wiesen, Büsche, Bäume.

Doch dann kündigen Scheinwerfer die Ankunft weiterer Autos an....