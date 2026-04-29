Hinz&Künztler Volker

„Die Droge stand immer im Vordergrund“

· Aus Ausgabe 399 · von Lukas Gilbert
Für die Zukunft wünscht sich Volker eine altersgerechte Wohnung, damit er dort auch leben kann, wenn die körperlichen Beschwerden zunehmen. Foto: Mauricio Bustamante
Für die Zukunft wünscht sich Volker eine altersgerechte Wohnung, damit er dort auch leben kann, wenn die körperlichen Beschwerden zunehmen. Foto: Mauricio Bustamante
Für die Zukunft wünscht sich Volker eine altersgerechte Wohnung, damit er dort auch leben kann, wenn die körperlichen Beschwerden zunehmen. Foto: Mauricio Bustamante

Volker, 60, verkauft Hinz&Kunzt vor Rewe an der Borsteler Chaussee.

Volkers Leben beginnt reichlich unspektakulär: 1965 wird er als jüngstes von drei Geschwistern in eine Harburger Familie geboren. Der Vater ist Elektromeister, die Mutter zu Hause. „Ich bin wohlbehütet aufgewachsen“, sagt der hagere 60-Jährige. Nach seinem Hauptschulabschluss macht er eine Ausbildung zum Maler und Lackierer. Doch er wird nicht übernommen und rutscht in die Arbeitslosigkeit.

Seine Eltern haben sich inzwischen scheiden lassen und das Haus verkauft. ...


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Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 399

Bereit für Olympia?

Ausgabe: 399 - Mai 2026

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Autor:in
Lukas Gilbert
Lukas Gilbert
Seit 2021 Redakteur und stellv. CvD. Vorher Volontariat bei Hinz&Kunzt und Studium der Politikwissenschaft in Hamburg und Leipzig.