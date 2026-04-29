Volker, 60, verkauft Hinz&Kunzt vor Rewe an der Borsteler Chaussee.

Volkers Leben beginnt reichlich unspektakulär: 1965 wird er als jüngstes von drei Geschwistern in eine Harburger Familie geboren. Der Vater ist Elektromeister, die Mutter zu Hause. „Ich bin wohlbehütet aufgewachsen“, sagt der hagere 60-Jährige. Nach seinem Hauptschulabschluss macht er eine Ausbildung zum Maler und Lackierer. Doch er wird nicht übernommen und rutscht in die Arbeitslosigkeit.

Seine Eltern haben sich inzwischen scheiden lassen und das Haus verkauft. ...