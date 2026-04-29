Mit seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris hat sich der Hamburger Owen Ansah einen Traum erfüllt. Ein Besuch bei einer Trainingseinheit des Sprinters.

Als er sich am 3. August 2024 auf die Startbahn begibt, steht Owen Ansah kurz vor dem für ihn bislang größten Moment seiner Karriere. „Wie die Zuschauer im Stadion abgegangen sind, als wir vorgestellt wurden … Das war unfassbar“, erinnert sich der 25-Jährige an die „krasse Atmosphäre“ im „Stade de France“ während der olympischen Spiele in Paris. Es ist kurz nach 12 Uhr, als die Sportler für den dritten Vorlauf ihre Füße in die Startblöcke stellen. 100 Meter Sprint. Auf der Bahn neben dem gebürtigen Hamburger Ansah wartet der US-Amerikaner Noah Lyles auf den Startschuss.

Der wird einen Tag später mit der Goldmedaille um den Hals auf dem Podest...