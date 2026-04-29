Owen Ansah

Deutschlands schnellster Mann

· Aus Ausgabe 399 · von Jonas Fabricius-Füllner
Hoch motiviert: Owen Ansah, hier beim internationalen Leichtathletik „Indoor Meeting“ in der Europahalle in Karlsruhe. Foto: picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS
Hoch motiviert: Owen Ansah, hier beim internationalen Leichtathletik „Indoor Meeting“ in der Europahalle in Karlsruhe. Foto: picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS
Hoch motiviert: Owen Ansah, hier beim internationalen Leichtathletik „Indoor Meeting“ in der Europahalle in Karlsruhe. Foto: picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS

Mit seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris hat sich der Hamburger Owen Ansah einen Traum erfüllt. Ein Besuch bei einer Trainingseinheit des Sprinters.

Als er sich am 3. August 2024 auf die Startbahn begibt, steht Owen Ansah kurz vor dem für ihn bislang größten Moment seiner Karriere. „Wie die Zuschauer im Stadion abgegangen sind, als wir vorgestellt wurden … Das war unfassbar“, erinnert sich der 25-Jährige an die „krasse Atmosphäre“ im „Stade de France“ während der olympischen Spiele in Paris. Es ist kurz nach 12 Uhr, als die Sportler für den dritten Vorlauf ihre Füße in die Startblöcke stellen. 100 Meter Sprint. Auf der Bahn neben dem gebürtigen Hamburger Ansah wartet der US-Amerikaner Noah Lyles auf den Startschuss.

Der wird einen Tag später mit der Goldmedaille um den Hals auf dem Podest...


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Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 399

Bereit für Olympia?

Ausgabe: 399 - Mai 2026

Bereit für Olympia? Wir haben HSV-Rekordsprinter Owen Ansah und den französischen Olympia-Gegner Paul Alauzy getroffen und waren zu Gast in Lurup bei einem Schwimmverein. Außerdem: miese Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen und Ansichten einer Obdachlosen-Vertreibung.

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Autor:in
Jonas Fabricius-Füllner
Jonas Fabricius-Füllner

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