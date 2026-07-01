Im Zweiten Weltkrieg galt Hamburg als Bunkerhauptstadt. Doch in welchem Zustand sind die Schutzräume heute? Und wie gewappnet ist Hamburg vor Angriffen? Besuch in einer dystopischen Welt.

Im Atomkrieg hätten sie hinter dieser unscheinbaren Tür Zuflucht finden können, heute hasten die Reisenden einfach vorbei. Vermutlich ahnen die wenigsten von ihnen, dass sich hier neben ihnen, an der Ostseite des Hamburger Hauptbahnhofs, der Eingang zu einem Atomschutzbunker befindet. Eine massive Wand trennt den Bunker von den U-Bahn-Linien U2 und U4. Stahlbeton, bis zu zweieinhalb Meter dick, um im Katastrophenfall eine Druckwelle abdämpfen zu können – und vor radioaktiver Strahlung zu schützen.

Ronald Rossig dreht den Schlüssel im Schloss und stößt die schwere Lame...