Trump bekämpft Arme

Audio IconMit allen Mitteln gegen Obdachlose

· Aus Ausgabe 396 · von Jan Tölva
Ein Obdachloser wird in der US-Haupstadt Washington von der Polizei vertrieben. Foto: picture alliance / Jack Gruber-USA TODAY via Imagn
Ein Obdachloser wird in der US-Haupstadt Washington von der Polizei vertrieben. Foto: picture alliance / Jack Gruber-USA TODAY via Imagn
Ein Obdachloser wird in der US-Haupstadt Washington von der Polizei vertrieben. Foto: picture alliance / Jack Gruber-USA TODAY via Imagn

Donald Trump geht mit voller Härte gegen die 770.000 Obdachlosen in den USA vor. Ihre Situation verschlimmert sich seit der Finanzkrise immer mehr, analysiert Autor Jan Tölva.

"Wir wissen alle, dass unsere Tage gezählt sind“, sagt Amber Whitson, „seit Trump im Amt ist und unser Land immer weiter in Richtung Faschismus abgleitet.“ Mit „wir“ meint sie diejenigen, die wie sie in den USA auf der Straße leben. Rund 770.000 Menschen sind das. Knapp 40.000 davon leben wie Whitson in der Bay Area, also dem Ballungsraum in Nordkalifornien, der sich von San Francisco über Oakland bis hinunter nach San José erstreckt und der als Mekka der Tech-Industrie gilt.

Whitson selbst ist seit fast 30 Jahren wohnungslos. Zwar hat sie zwischendurch auch mal kurz in verschiedenen Häusern gewohnt, doch das war nie von langer Dauer. Heute lebt sie in einem Campingbus in den Straßen von Berkeley. Sie weiß also sehr genau, wovon sie spricht, und sie hat den sozialen Klimawandel der letzten Jahre selbst hautnah miterlebt. „Die ersten Jahre über war der Zusammenhalt auf der Straße noch sehr groß“, schreibt sie Hinz&Kunzt per Mail. „Und auch die Polizei begegnete uns mit deutlich mehr Respekt.“

„Die Lage hat sich deutlich zugespitzt.“...


Jetzt online kaufen und Hinz&Kunzt unterstützen!

Diese Ausgabe für 2,80 € online kaufen und lesen.

Dauerhafter Zugriff auf alle Artikel dieser Ausgabe.

Ausgewählte Texte vorlesen lassen.

Kleiner Kauf, riesige Wirkung: Mit dem Kauf unterstützen Sie auch ein soziales Projekt.

Ausgabe kaufen ➔ *

*

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets online erhältlich. Mehr Infos.

Abo abschließen ➔

Schon gekauft? Zum Login.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 396

Armes Amerika

Ausgabe: 396 - Februar 2026

Wohlstand für alle? Den Obdachlosen in den USA geht es seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump schlechter als je zuvor. Und: Etliche Menschen können dort trotz Vollzeitbeschäftigung keine Wohnung mieten. Außerdem: Satiriker Nico Semsrott erzählt im Interview, wie er die deutsche Demokratie retten will.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Jan Tölva
Jan Tölva
Jan Tölva ist freier Journalist und Autor. Er hat unter anderem in Berkeley und Washington gelebt und wohnt derzeit in Berlin.

Weitere Artikel zum Thema

Donald Trump, Obdachlosigkeit, USA, Vertreibung