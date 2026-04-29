Obdachlose und andere Menschen mit wenig Geld können sich ein Bus- oder Bahnticket vielfach nicht leisten. In der Folge häufen sie oft Schulden an. Sorgt der Hamburger Senat bald für Verbesserungen?

190,32 Euro Schulden haben sich bei einer Hinz&Kunzt-Verkäuferin angehäuft, nachdem sie ohne Fahrschein in der Bahn erwischt worden war. Das „erhöhte Beförderungsentgelt“ in Höhe von 60 Euro konnte die Obdachlose zunächst nicht bezahlen, weil sie kein Geld dafür hatte. Mit einer Mahnung kam sie zwei Monate später zur Hinz&Kunzt-Sozialarbeit, die für sie eine Ratenzahlung aushandeln konnte. Da waren aber schon 55,62 Euro Mahn- und 43,26 Euro Einigungsgebühren hinzugekommen.

Fünf Raten à 10 Euro überwies die Hinz&Künztlerin in den folgenden...