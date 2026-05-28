25 Jahre nach dem Hamburger NSU-Mord an Süleyman Taşköprü streiten seine Angehörigen weiter mit der Stadt. Neffe Okan Taşköprü beklagt die Instrumentalisierung seiner Familie durch einen Bürgerschaftsbeschluss.

Hinz&Kunzt: Als Ihr Onkel Süleyman Taşköprü vom Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) ermordet wurde, waren Sie ein Baby. Wie haben Sie die Folgen des Anschlags erlebt?

Okan Taşköprü: Auch wenn ich jung war, habe ich gemerkt, wie sehr Stres...