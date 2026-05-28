25 Jahre Hamburger NSU-Mord

Familie Taşköprü und das Gedenken an Süleyman

· Aus Ausgabe 400 · von Benjamin Buchholz
Okan Taşköprü fordert einen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des NSU-Mordes an seinem Onkel. Foto: Dmitrij Leltschuk
Okan Taşköprü fordert einen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des NSU-Mordes an seinem Onkel. Foto: Dmitrij Leltschuk
Okan Taşköprü fordert einen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des NSU-Mordes an seinem Onkel. Foto: Dmitrij Leltschuk

25 Jahre nach dem Hamburger NSU-Mord an Süleyman Taşköprü streiten seine Angehörigen weiter mit der Stadt. Neffe Okan Taşköprü beklagt die Instrumentalisierung seiner Familie durch einen Bürgerschaftsbeschluss.

Hinz&Kunzt: Als Ihr Onkel Süleyman Taşköprü vom Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) ermordet wurde, waren Sie ein Baby. Wie haben Sie die Folgen des Anschlags erlebt?

Okan Taşköprü: Auch wenn ich jung war, habe ich gemerkt, wie sehr Stres...


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Artikel aus der Ausgabe:
Titelbild von Hinz&Kunzt mit einem nackten Mann am Strand, der ein Surfbrett unter dem Arm trägt. Titelzeile: Wann ist ein Mann eine Mann?

Wann ist ein Mann ein Mann?

Ausgabe: 400 - Juni 2026

Wie Robert Lindemann sich gegen Sexismus im Netz wehrt, was Menschen zum Mann macht und wie Gewalttäter therapiert werden. Außerdem: Okan Taşköprü über den NSU-Mord an seinem Onkel Süleyman und das Kurioseste aus 400 Ausgaben Hinz&Kunzt.

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Autor:in
Benjamin Buchholz
Benjamin Buchholz
Seit 2012 bei Hinz&Kunzt. Redakteur und CvD für das Onlinemagazin.

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