Interview mit Hinnerk-Herausgeber Michael Rädel : „Einigermaßen frei“

Michael Rädel ist Herausgeber der queeren HamburgerZeitschrift „hinnerk“. Der 46-Jährige erzählt von Errungenschaften der Community – und von wachsendem Hass auf Queers.

Michael Rädel: Ich bin am Bodensee zur Schule gegangen, bei meinem Coming-out war ich 17. Schwule Magazine waren für mich damals völlig neu. Ich kannte den „Magnus“ aus der Aidshilfe und habe ihn von meinem Taschengeld abonniert, mithilfe meiner Mutter, weil ich noch nicht volljährig war. Der hinnerk war damals noch eine Beilage mit Party-Tipps für Hamburg. Weil mein Vater in Hamburg lebte, war das für mich eine gute Sache.

Warum ist Sichtbarkeit noch immer so wichtig?

Das sollte doch selbstverständlich sein. Warum müssen Queers ihre privaten Themen trotzdem so oft öffentlich machen?

Wenn wir Menschen immer nur nach dem einschätzen, was wir sehen und zu erkennen glauben, dann merken wir womöglich gar nicht, wie häufig wir mit queeren oder trans* Personen zu tun haben. Die meisten Menschen gehen immer noch von binären Geschlechterrollen und Heterosexualität aus. Das verzerrt die Wahrnehmung und führt teilweise zu heftigen Konflikten, wenn sich diese Erwartungen nicht bestätigen. Es geht uns nicht darum, jedes Mal zu sagen: Elton John ist übrigens schwul und hat zwei Kinder adoptiert. Aber man muss es manchmal sagen, damit die Leute nicht vergessen, dass es Queers überhaupt gibt und sich dann wundern: Wieso wollen die jetzt plötzlich mehr Rechte?

Früher hat der hinnerk nur auf Schwule geschaut. Das lag auch an uns als Redaktion: Zu Beginn waren wir alle Männer um die 20, die sich als schwul definiert haben. Da hat man natürlich erst mal geguckt: Was passiert hier Schwules? Aber wir lernen ja auch dazu. Dadurch, dass mehr sexuelle Identitäten sichtbar wurden, schauen wir mehr aus der eigenen Bubble heraus. So wurden wir von schwul über schwul-lesbisch zu queer. Ein Zugewinn für alle.