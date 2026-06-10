Er hat nicht nur Hinz&Kunzt, sondern eine ganze Reihe bedeutender Sozialprojekte ins Leben gerufen: der ehemalige Landespastor Stephan Reimers. Für sein Lebenswerk wurde er nun mit dem „Hamburger Originale Award“ ausgezeichnet.

Hinz&Kunzt, Hamburger Tafel, Kirchenkaten, Spendenparlament, Mitternachtsbus, Rathauspassage: Die Liste sozialer Projekte, die der ehemalige Leiter der Hamburger Diakonie und Hinz&Kunzt-Gründer Stephan Reimers initiiert hat, ist beeindruckend.

Nun hat ihn das Netzwerk „Hamburger Originale“ mit dem „Hamburger Originale Award“ für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Mit dem Preis gewürdigt werden sollen „Persönlichkeiten, deren langfristiges Wirken die Stadt nachhaltig geprägt hat“, teilte das Hamburger Spendenparlament mit.

„Diesen Erfolg habe ich mir nicht vorstellen können“, sagte Stephan Reimers im Oktober 2023 anlässlich des 30-jährigen Geburtstags von Hinz&Kunzt im Interview. Dort fasst er in wenigen Worten zusammen, warum die Projekte, die er ins Leben rief, schnell zu Erfolgsmodellen wurden: „Viele Menschen haben gespürt: Ich kann mein Unbehagen angesichts der Armut umwandeln in etwas Konstruktives.“

Für seine bleibenden Verdienste um das Gemeinwohl wurde Reimers vergangenes Jahr bereits mit der Bürgermeister-Stolten-Medaille ausgezeichnet, eine der höchsten Auszeichnungen der Stadt Hamburg.