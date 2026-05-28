Die große Mehrzahl der Obdachlosen in Hamburg und ganz Deutschland sind Männer. Diese Statistiken zeigen, woran das liegt.

Eine Zeile hätte noch gut in Herbert Grönemeyers bis heute aktuellen Song gepasst, in dem er sich an männlichen Stereotypen abarbeitet: Männer sind obdachlos. Das Leben auf der Straße betrifft zwar nicht nur Männer, doch vier von fünf Obdachlosen in Deutschland sind männlich. Das zeigt der aktuelle Wohnungslosenbericht der Bundesregierung. In Hamburg ist die Verteilung fast identisch. Besonders drastisch ist der Männeranteil bei Langzeitwohnungslosen: Wer länger als zehn Jahre ohne Wohnung lebt, ist mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Mann. Männer landen also nicht nur häufiger auf der Straße und in Unterkünften, sie bleiben auch länger dort.

Männer suchen sich selten Hilfe Ebenfalls bemerkenswert: Mehr als ein Dri...