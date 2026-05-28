Trauerbegleitung

Wenn Pferde Trost spenden

· Aus Ausgabe 400 · von Sybille Arendt
Stille Interaktion: Anna-Maria und Penny an der Futterraufe. Foto: Dmitrij Leltschuk
Stille Interaktion: Anna-Maria und Penny an der Futterraufe. Foto: Dmitrij Leltschuk
Stille Interaktion: Anna-Maria und Penny an der Futterraufe. Foto: Dmitrij Leltschuk

Tiergestützte Therapie kann helfen, Krisen und Krankheiten leichter zu bewältigen. Hinz&Kunzt-Verkäuferin Anna-Maria hat die Trauerbegleitung mit Pferd ausprobiert.

Anna-Maria* hört man meist schon, bevor man sie sieht. Ihr ansteckendes Lachen hallt regelmäßig durch die Räume im Hinz&Kunzt-Haus, wo die Verkäuferin in einer der WGs lebt. Aber manchmal macht sie sich rar. Denn Anna-Marias Herz ist oft schwer. Deswegen sind wir heute gemeinsam unterwegs. Wir fahren aufs Land, damit die 53-Jährige umgeben von Natur und Pferden mithilfe von Trauerbegleiterin Anne Pobell ihrem stressigen Alltag entfliehen kann. „Ich muss auch mal was für mich tun, kann nicht immer nur für andere da sein“, sagt Anna-Maria. Und sie möchte sich ihrer Vergangenheit stellen: Immer noch träumt sie von Alonso, ihrer vor vielen Jahren verstorbenen großen Liebe.

Als wir auf einem schmalen Feldweg bei Timmerhorn im Nordosten Hamburgs pa...


Ausgabe kaufen & Gutes tun

Kaufen Sie diese Ausgabe Hinz&Kunzt digital für nur 2,80 €. Damit unterstützen Sie unabhängigen Journalismus und unsere Hilfe für obdachlose und arme Menschen.

Jetzt für 2,80 € lesen ➔

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb Hamburgs online erhältlich. Mehr Infos.

oder
Schließen Sie unser Jahresabo für 33,60 € ab – und lesen Sie ein Jahr alle neuen Ausgaben. Endet automatisch!

ABO ABSCHLIESSEN

Schon gekauft? Zum Login

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:
Titelbild von Hinz&Kunzt mit einem nackten Mann am Strand, der ein Surfbrett unter dem Arm trägt. Titelzeile: Wann ist ein Mann eine Mann?

Wann ist ein Mann ein Mann?

Ausgabe: 400 - Juni 2026

Wie Robert Lindemann sich gegen Sexismus im Netz wehrt, was Menschen zum Mann macht und wie Gewalttäter therapiert werden. Außerdem: Okan Taşköprü über den NSU-Mord an seinem Onkel Süleyman und das Kurioseste aus 400 Ausgaben Hinz&Kunzt.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Sybille Arendt
Sybille Arendt
Sybille Arendt ist seit 1999 dabei - in der Öffentlichkeitsarbeit und der Redaktion.

Weitere Artikel zum Thema

Tiere, Trauer