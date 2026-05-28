Tiergestützte Therapie kann helfen, Krisen und Krankheiten leichter zu bewältigen. Hinz&Kunzt-Verkäuferin Anna-Maria hat die Trauerbegleitung mit Pferd ausprobiert.

Anna-Maria* hört man meist schon, bevor man sie sieht. Ihr ansteckendes Lachen hallt regelmäßig durch die Räume im Hinz&Kunzt-Haus, wo die Verkäuferin in einer der WGs lebt. Aber manchmal macht sie sich rar. Denn Anna-Marias Herz ist oft schwer. Deswegen sind wir heute gemeinsam unterwegs. Wir fahren aufs Land, damit die 53-Jährige umgeben von Natur und Pferden mithilfe von Trauerbegleiterin Anne Pobell ihrem stressigen Alltag entfliehen kann. „Ich muss auch mal was für mich tun, kann nicht immer nur für andere da sein“, sagt Anna-Maria. Und sie möchte sich ihrer Vergangenheit stellen: Immer noch träumt sie von Alonso, ihrer vor vielen Jahren verstorbenen großen Liebe.

Als wir auf einem schmalen Feldweg bei Timmerhorn im Nordosten Hamburgs pa...