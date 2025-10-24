Nach den Übergriffen auf Obdachlose in Essen und Dortmund gab es eine Festnahme. Ein Fall aus Hamburg ist hingegen weiter ungeklärt.

Die Essener Polizei hat einen 31-Jährigen festgenommen, der Ende September Feuer unter dem Kopf eines auf einer Bank schlafenden Obdachlosen gelegt haben soll. Der Tatverdächtige habe „offenbar aus persönlichem Unmut gegen das Opfer“ gehandelt, sagte ein Polizeisprecher gegenüber Hinz&Kunzt.

Zuvor habe es Streit zwischen den beiden gegeben, dem der 61-jährige Obdachlose „eigentlich aus dem Weg gehen“ wollte. Die Polizei geht nicht von einem obdachlosenfeindlichen Motiv aus. Das Opfer blieb zum Glück unverletzt.

Nach dem Brandanschlag auf zwei Obdachlose in Dortmund zwei Tage später gibt es laut Staatsanwaltschaft Hinweise auf einen Täter, der aber noch nicht dingfest gemacht wurde . Er soll die beiden Männer mit einer Flüssigkeit überschüttet und angezündet haben. Dadurch sei ein Schlafsack in Brand geraten, durch die Verpuffung einer Deodose habe sich außerdem eine Stichflamme gebildet, hieß es von der Polizei. Die beiden Opfer blieben unverletzt.

Hinz&Künztler Marian Totgeprügelt, unvergessen Marian ist tot – weil er brutal zusammengeschlagen wurde. Das charmante Lächeln unseres ehemaligen Verkäufers fehlt im Hinz&Kunzt-Haus.

Tödlicher Angriff noch nicht aufgeklärt

Weiterhin ungeklärt ist der tödliche Angriff auf Hinz&Kunzt-Verkäufer Marian. Vier Unbekannte sollen ihn im Juni am Platz der Republik in Hamburg-Altona attackiert haben. Der 65-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wo er ins Koma fiel und einen Monat später starb. Der Staatsschutz der Hamburger Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge und sucht weiter nach Zeug:innen, die sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 melden können.