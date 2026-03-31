Flaschensammeln in Hamburg

Der Pfandjäger

· Aus Ausgabe 398 · von Ulrich Jonas
Illustration eines Mannes, der mit der rechten Hand in einen roten Mülleimer fasst.
Illustration eines Mannes, der mit der rechten Hand in einen roten Mülleimer fasst.
Igor fand es peinlich, im Müll nach Pfandflaschen zu wühlen. Aber damals traute er sich nichts anderes zu. Illustration: Wolfgang Wiler

Igor hat Pfandflaschen gesammelt, als er ganz unten war: harte Arbeit für wenig Geld, die niemand freiwillig macht, meint der Hinz&Kunzt-Verkäufer. Für Hunderttausende ist sie alternativlos.

An einem Wintermorgen Anfang 2025 beschließt Igor*, es zu versuchen, und greift das erste Mal in einen Mülleimer. Der 43-jährige Pole ist zu dieser Zeit ganz unten. Schläft auf der Straße. Und trinkt „10 bis 12 Flaschen Bier pro Tag und dazu Wodka“, um das Gefühl der Hoffnungslosigkeit zu betäuben. „Ich war ein anderer Mensch“, sagt der heutige Hinz&Kunzt-Verkäufer rückblickend. Um etwas Geld zu verdienen, folgt er dem Beispiel eines Kumpels und macht sich fortan jeden Tag auf die Suche nach Pfandflaschen.

Manche geben dem Obdachlosen eine leere Flasche oder etwas Geld. Andere ru...


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Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 398

Schätze aus der Mülltonne

Ausgabe: 398 - April 2026

Müll als Chance: Mit einem Pfandsammler durch Hamburg und zu Besuch in einem Second-Hand-Baumarkt. Außerdem: ein Camp gegen Obdachlosigkeit und Bodo Wartke im Interview über mehr als seinen Tiktok-Hit.

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Autor:in
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas schreibt seit vielen Jahren für Hinz&Kunzt - seit 2022 als angestellter Redakteur.

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