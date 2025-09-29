In Dortmund und Essen zündeten Unbekannte die Schlafplätze von Obdachlosen an – die Opfer blieben zum Glück unverletzt. In Berlin sucht die Polizei Zeug:innen nach einem Todesfall.

Zum Glück unverletzt überstanden zwei Obdachlose einen Brandanschlag an der Dortmunder Reinoldikirche. Laut Polizei schliefen die beiden am Donnerstagabend vergangener Woche vor der Kirchentür, als zwei bislang unbekannte Männer eine Flüssigkeit verschütteten und diese anzündeten. Dadurch sei ein Schlafsack in Brand geraten, durch die Verpuffung einer Deodose habe sich außerdem eine Stichflamme gebildet. „Die Obdachlosen bemerkten das Feuer rechtzeitig und blieben unverletzt“, heißt es von der Dortmunder Polizei. Die Mordkommission bittet um Hinweise unter 0231/132-7441.

Angst, weiter draußen zu schlafen

Nach Informationen des örtlichen Straßenmagazins bodo haben sich die beiden einen Schlafsack geteilt und sind von der Hitze an ihren Füßen wach geworden. Ein Schuh habe bereits Feuer gefangen. Die Männer stünden unter Schock und hätten Angst, weiter draußen zu schlafen, berichtete Redakteurin Madelin Minutella gegenüber Hinz&Kunzt. Für eines der Opfer sei es bereits der zweite Brandanschlag innerhalb eines Jahres.

Ebenfalls Glück im Unglück hatte ein 61-jähriger Obdachloser, der in der Nacht zu vergangenem Dienstag auf der Bank einer Bushaltestelle am Essener Stadtrand schlief. Laut Polizei wurde der Mann gegen 2.20 Uhr durch die Hitze von brennendem Unrat direkt unter seinem Kopf wach. Die Polizei berichtet von Drohungen gegen den Obdachlosen, die mit roter Schrift an die Wände des Haltestellenhäuschens geschrieben wurden. Die Essener Mordkommission bittet um Hinweise unter 0201/829-0.

Bundeskriminalamt Gewalt gegen Obdachlose bundesweit auf Rekordhoch Vergangenes Jahr wurden bundesweit 2194 obdachlose Menschen Opfer einer Straftat. Das ist ein neuer trauriger Rekord seit Beginn der Erhebung vor 14 Jahren.

Obdachloser in Berlin stirbt nach Sturz auf den Kopf

Die Berliner Polizei bittet um Hinweise zu einer Gewalttat gegen einen Obdachlosen aus dem Juni. Der 38-Jährige soll auf den Kopf gestürzt sein, nachdem ein Unbekannter ihn geschubst hatte. Laut Polizei hat er dabei schwerste Kopfverletzungen erlitten und starb später daran. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 12. Juni am Alexanderplatz. Hinweise nimmt die Mordkommission unter 030/4664-911222 entgegen.

Die Zahl der Gewalttaten gegen obdachlose Menschen steigt seit Jahren immer weiter an. Seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2011 haben sich die Straftaten gegen Obdachlose mehr als verdreifacht – von 602 auf 2194 im Jahr 2024.