Rostock Lichtenhagen : Alles Geschichte?

Vor 30 Jahren versuchten Rechtsextreme in Rostock-Lichtenhagen, Hunderte Roma und Vietnames:innen zu töten. Viele sahen zu, klatschten Beifall, andere sahen weg. Bis heute ist nicht geklärt: Wie konnte es so weit kommen?

Ein Plattenbau, drei Sonnenblumen an der Fassade, Feuer in den Fenstern. Ein betrunkener Mann mit eingenässter Jogginghose, die Hand zum Hitlergruß erhoben. Polizisten, die vor jugendlichen Schlägern fliehen. Die Tonspur dazu: Johlen, Pfiffe, „Deutschland den Deutschen“ und „Gleich werdet ihr geröstet“.

Die Szenen sind bekannt, es sind Bruchstücke eines tagelangen Pogroms gegen obdachlose Roma und vietnamesische Arbeitsmigrant:innen in der jungen Bundesrepublik. Trotzdem bleibt auch heute unfassbar, was im August 1992 in Rostock-Lichtenhagen geschah. Wieso stoppte niemand die Rechtsextremen, die Steine und Brandsätze auf wehrlose Menschen schleuderten? Wie konnten sich 3000 Schaulustige dazustellen, klatschen und jubeln? Während im Hochhaus Männer, Frauen und Kinder Todesangst erlitten, versorgten draußen Imbiss- und Getränkestände den Mob mit Bier und Wurst. 30 Jahre später blickt Deutschland mit Entsetzen zurück. Doch vieles bleibt ungeklärt.

„Roma werden aufgeklatscht“

So kündigten es anonyme Informanten in der Ostsee-Zeitung an. Ziel der Rechten war demnach die Zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge, kurz: ZAST, Hausnummer 18 des Sonnenblumenhauses an der Mecklenburger Allee. Sie war das einzige Aufnahmelager für Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern, bis zu 300 Menschen lebten dort, viele aus Osteuropa. Im Sommer 1992 wurde die ZAST zum Ort vergeblichen Hoffens für Hunderte asylsuchende Familien aus Rumänien.

Pauschal abgewiesen wurden sie ohne Schutz und Obdach alleingelassen. Wochenlang harrten die Geflüchteten im Freien aus. „Es war katastrophal“, berichtet ein rumänischer Geflüchteter in der Dokumentation „Die Wahrheit lügt (liegt) in Rostock“, die 1993 he­rauskam. „Wir wurden erniedrigt, wir hatten Hunger. Und wir waren schmutzig. Wir wollten etwas Wärme und einen Platz, wo wir mit unseren Kindern bleiben konnten.“ Anwohner:innen, die das Elend nicht mehr ertragen, versuchen, die Behörden in die Pflicht zu nehmen. Doch bevor diese reagieren, bricht der Hass gegen die Schutzsuchenden los. Am Samstagabend, 22. August, starten rund 200 gewalttätige Rechte ihren Angriff. „Du wirst sehen, die Leute, die hier wohnen, werden aus den Fenstern schauen und Beifall klatschen“, zitiert die Ostsee-Zeitung einen Rechtsradikalen. Und so kam es.

„Die Dynamik irgendwie unterbrechen“

„Lichtenhagen war nicht der Anfang“, sagt Peer. „Angriffe von Nazis gegen alternative Jugendliche, aber vor allem gegen Migrantinnen und Migranten, waren an der Tagesordnung.“ Peer, damals 19, hatte seinen Freundeskreis im antifaschistischen Jugendalternativzen­trum (JAZ) in Rostock. Auch die damals 16-jährige Katja gehörte dazu. Beide werden nur mit Vornamen genannt – sie möchten mit ihrer Biografie nicht für alle, die diesen Text lesen, identifizierbar sein. „Wir haben zu keinem Zeitpunkt das Ausmaß der Pogrome und die historische Dimension absehen können“, sagt Katja. Aber dass die rechte Szene in Lichtenhagen zuschlagen würde, sei schon lange vorher klar gewesen. Die Leute aus dem JAZ hielten sich bereit, riefen Freund:innen in anderen Bundesländern an, baten um Verstärkung. „Das Ziel war: Wir gehen da hin und intervenieren durch Masse. Wir wollten die Dynamik irgendwie unterbrechen“, erklärt Peer.