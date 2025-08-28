Daten über arm und reich

Ungleiches Hamburg

· von Ulrich Jonas
Hamburg ist die deutsche Millionär:innen-Hauptstadt. Illustration: grafikdeerns.de
Hamburg ist die deutsche Millionär:innen-Hauptstadt. Illustration: grafikdeerns.de
Hamburg ist die deutsche Millionär:innen-Hauptstadt. Illustration: grafikdeerns.de
Hinz&Kunzt Randnotizen

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Abmeldung via Link in der Fußzeile der Mails. Infos zum Datenschutz.

Aussagekräftige Daten über Arm und Reich in der Stadt gibt es nur wenige. Die folgenden bringen Licht ins Dunkel.

Der Reichste könnte Hamburgs Schulden tilgen

Kein Hanseat hat angeblich mehr Geld als Klaus-Michael Kühne: Auf rund 34 Milliarden Euro wurde sein Vermögen zuletzt geschätzt (er selbst äußerte sich auf Nachfrage nicht dazu). Was bedeutet: Kühne allein könnte rechnerisch Hamburgs gesamte Schuldenlast (32,6 Milliarden Euro) mit einem Schlag tilgen.

Quellen: Forbes, Statistisches Bundesamt


Zum Weiterlesen auf die Straße

Die Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen sind das Herz unseres Projektes. Um Texte aus der aktuellen Ausgabe zu lesen, kaufen Sie bitte ein Magazin bei ihnen – erhältlich auf Hamburgs Straßen. Auswärtige können ein Print-Abo abschließen.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren
Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 391

Armes reiches Hamburg

Ausgabe: 391 - September 2025

Wo sich Arm und Reich in Hamburg besonders nah sind, wann Väter und Söhne Händchen halten und was ein Dokumentarfilm über den Umgang mit Opfern rassistischer Gewalt erzählt.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas schreibt seit vielen Jahren für Hinz&Kunzt - seit 2022 als angestellter Redakteur.

Weitere Artikel zum Thema

Armut