Aussagekräftige Daten über Arm und Reich in der Stadt gibt es nur wenige. Die folgenden bringen Licht ins Dunkel.
Der Reichste könnte Hamburgs Schulden tilgen
Kein Hanseat hat angeblich mehr Geld als Klaus-Michael Kühne: Auf rund 34 Milliarden Euro wurde sein Vermögen zuletzt geschätzt (er selbst äußerte sich auf Nachfrage nicht dazu). Was bedeutet: Kühne allein könnte rechnerisch Hamburgs gesamte Schuldenlast (32,6 Milliarden Euro) mit einem Schlag tilgen.
Quellen: Forbes, Statistisches Bundesamt
