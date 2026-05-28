Was bedeutet es, in der heutigen Zeit ein Mann zu sein? Dieser Frage geht Trickfilm-Künstler Marlin van Soest mit seinem Projekt „Junge Männer“ nach – und erhält neben Macho-Sprüchen auch überraschende Antworten.

Es sind viele. Sie tragen Springerstiefel oder Winterjacken, zeigen oberkörperfrei ihren Bizeps oder das Tarnmuster ihrer Bundeswehr-Uniform. „Ich muss dem Kerl hier die Beine kürzen“, sagt Marlin van Soest. Der Kerl, das ist eine Knetfigur, etwa handgroß. Fast 30 von ihnen stehen aufgereiht im Wilhelmsburger Atelier des Trickfilm-Künstlers.

Der Raum misst wenige Quadratmeter, es riecht nach Kaffee und Leim. In ein...