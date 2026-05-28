Trickfilme über Männlichkeit

Männer, hart wie Knete

· Aus Ausgabe 400 · von Deborah Weber
Fast fertig zum Dreh: Dort, wo der Mund sein müsste, befestigt Trickfilmer Marlin van Soest vorsichtig Lippen an seiner Knetfigur. Foto: Miguel Ferraz
Fast fertig zum Dreh: Dort, wo der Mund sein müsste, befestigt Trickfilmer Marlin van Soest vorsichtig Lippen an seiner Knetfigur. Foto: Miguel Ferraz
Fast fertig zum Dreh: Dort, wo der Mund sein müsste, befestigt Trickfilmer Marlin van Soest vorsichtig Lippen an seiner Knetfigur. Foto: Miguel Ferraz

Was bedeutet es, in der heutigen Zeit ein Mann zu sein? Dieser Frage geht Trickfilm-Künstler Marlin van Soest mit seinem Projekt „Junge Männer“ nach – und erhält neben Macho-Sprüchen auch überraschende Antworten.

Es sind viele. Sie tragen Springerstiefel oder Winterjacken, zeigen oberkörperfrei ihren Bizeps oder das Tarnmuster ihrer Bundeswehr-Uniform. „Ich muss dem Kerl hier die Beine kürzen“, sagt Marlin van Soest. Der Kerl, das ist eine Knetfigur, etwa handgroß. Fast 30 von ihnen stehen aufgereiht im Wilhelmsburger Atelier des Trickfilm-Künstlers.

Der Raum misst wenige Quadratmeter, es riecht nach Kaffee und Leim. In ein...


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Titelbild von Hinz&Kunzt mit einem nackten Mann am Strand, der ein Surfbrett unter dem Arm trägt. Titelzeile: Wann ist ein Mann eine Mann?

Wann ist ein Mann ein Mann?

Ausgabe: 400 - Juni 2026

Wie Robert Lindemann sich gegen Sexismus im Netz wehrt, was Menschen zum Mann macht und wie Gewalttäter therapiert werden. Außerdem: Okan Taşköprü über den NSU-Mord an seinem Onkel Süleyman und das Kurioseste aus 400 Ausgaben Hinz&Kunzt.

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Autor:in
Deborah Weber
Deborah Weber
Deborah Weber studierte Datenjournalismus in Leipzig und Florenz. Inzwischen arbeitet sie als freie Journalistin in Hamburg. Seit 2025 schreibt sie für Hinz&Kunzt.

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