Soziologin Anita Engels schreibt in ihrer Kolumne über die Folgen von Hitze in der Stadt. Auch in Hamburg sterben daran wohl jedes Jahr mehr als 100 Menschen.

In Hamburg werden Sommertage meist freudig begrüßt, schnell füllen sich die Straßencafés. Was aber, wenn die Hitze zur Gesundheitsbelastung wird – etwa wenn als Folge des Klimawandels längere Hitzewellen die Stadt erfassen? Durch dichte Bebauung entstehen starke Wärmeinseleffekte im innerstädtischen Bereich: Die Oberflächen von Boden und Gebäuden speichern die Hitze während des Tages und geben diese während der Nacht wieder ab. Je nach Szenario schätzt man für Hamburg eine Zunahme der sogenannten Tropennächte auf bis zu 31 pro Jahr – in diesen Nächten bleibt die Temperatur bei mindestens 20 Grad, sodass sich der Körper nicht ausreichend erholen kann.

Direkte Folgen von Hitzebelastung sind Schwindel, Verwirrtheit, Erschöpfu...