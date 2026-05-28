Gewalttätige Männer

Der Punkt, an dem sie ausrasten

· Aus Ausgabe 400 · von Jonas Fabricius-Füllner
Viel zu oft werden Männer gewalttätig. Gestelltes Bild: Actionpress/imagebroker

Günter Reif versucht, gewalttätige Männer so zu beraten, dass sie sich unter Kontrolle behalten. Im Interview spricht er über männliche Abgründe – und Wege aus der Gewalt.

Hinz&Kunzt: Mehr als 170.000 Menschen sind 2024 in Deutschland Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden, in fast acht von zehn Fällen sind Männer die Täter. Wieso haben die sich nicht im Griff?

Günter Reif: In meinen Beratungsgesprächen habe ich meistens mit Männer...


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Artikel aus der Ausgabe:
Titelbild von Hinz&Kunzt mit einem nackten Mann am Strand, der ein Surfbrett unter dem Arm trägt. Titelzeile: Wann ist ein Mann eine Mann?

Wann ist ein Mann ein Mann?

Ausgabe: 400 - Juni 2026

Wie Robert Lindemann sich gegen Sexismus im Netz wehrt, was Menschen zum Mann macht und wie Gewalttäter therapiert werden. Außerdem: Okan Taşköprü über den NSU-Mord an seinem Onkel Süleyman und das Kurioseste aus 400 Ausgaben Hinz&Kunzt.

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Autor:in
Jonas Fabricius-Füllner
Jonas Fabricius-Füllner

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