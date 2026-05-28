Günter Reif versucht, gewalttätige Männer so zu beraten, dass sie sich unter Kontrolle behalten. Im Interview spricht er über männliche Abgründe – und Wege aus der Gewalt.

Hinz&Kunzt: Mehr als 170.000 Menschen sind 2024 in Deutschland Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden, in fast acht von zehn Fällen sind Männer die Täter. Wieso haben die sich nicht im Griff?

Günter Reif: In meinen Beratungsgesprächen habe ich meistens mit Männer...