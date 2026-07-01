Nach acht Jahren auf der Straße konnte sich Marian im Hinz&Kunzt-Winterprogramm endlich erholen. In einer Kirchenkate hat er jetzt eine dauerhafte Bleibe gefunden – was seitdem passiert, kann er kaum glauben.

Frühsommer 2025. Menschen schlängeln sich um tiefe Pfützen herum und eilen unter den bedachten Eingang der U-Bahn-Station Christuskirche. Unter dem Dach sitzt Marian zusammengesunken in seinem Rollstuhl. Seine Klamotten sind feucht, die Hinz&Kunzt-Magazine in seinen Händen wellig. Auf das „Guten Morgen“ antwortet er nicht. „Hilfe“, sagt der hagere Mann nur leise und zeigt auf sein Herz. Dann: „Doktor.“ Erschöpft kippt er vornüber aus dem Rollstuhl auf den Bordstein.

Das Blaulicht des Krankenwagens bricht grell mit der grauen Suppe am Himme...