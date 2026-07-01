Obdachloser findet Unterkunft

Willkommen zu Hause

· Aus Ausgabe 401 · von Luca Wiggers
Ein Mann steht vor einem kleinen Haus und schaut freundlich in die Kamera
Ein Mann steht vor einem kleinen Haus und schaut freundlich in die Kamera
Blüht richtig auf: Hinz&Künztler Marian liebt die Arbeit an seiner Kirchenkate. Als Nächstes möchte er Tomaten pflanzen. Foto: Imke Lass

Nach acht Jahren auf der Straße konnte sich Marian im Hinz&Kunzt-Winterprogramm endlich erholen. In einer Kirchenkate hat er jetzt eine dauerhafte Bleibe gefunden – was seitdem passiert, kann er kaum glauben.

Frühsommer 2025. Menschen schlängeln sich um tiefe Pfützen herum und eilen unter den bedachten Eingang der U-Bahn-Station Christuskirche. Unter dem Dach sitzt Marian zusammengesunken in seinem Rollstuhl. Seine Klamotten sind feucht, die Hinz&Kunzt-Magazine in seinen Händen wellig. Auf das „Guten Morgen“ antwortet er nicht. „Hilfe“, sagt der hagere Mann nur leise und zeigt auf sein Herz. Dann: „Doktor.“ Erschöpft kippt er vornüber aus dem Rollstuhl auf den Bordstein.

Das Blaulicht des Krankenwagens bricht grell mit der grauen Suppe am Himme...


Ausgabe kaufen & Gutes tun

Kaufen Sie diese Ausgabe Hinz&Kunzt digital für nur 2,80 €. Damit unterstützen Sie unabhängigen Journalismus und unsere Hilfe für obdachlose und arme Menschen.

Jetzt für 2,80 € lesen ➔

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb Hamburgs online erhältlich. Mehr Infos.

oder
Schließen Sie unser Jahresabo für 33,60 € ab – und lesen Sie ein Jahr alle neuen Ausgaben. Endet automatisch!

ABO ABSCHLIESSEN

Schon gekauft? Zum Login

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:
Hinz&Kunzt-Titelseite zeigt einen Einkaufswagen voller Klopapierrollen. Darauf die Zeile: "Die Krise kann kommen"

Die Krise kann kommen

Ausgabe: 401 - Juli 2026

Schwerpunkt Katastrophe: Wovor Prepper wirklich Angst haben und wie es um Inklusion im Bevölkerungsschutz bestellt ist. Außerdem: Wie Youtuber Klicks auf Kosten von Armen machen.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Luca Wiggers
Luca Wiggers
Seit 2025 Redakteurin. Hat vorher Deutsch und Englisch studiert und ihr Volontariat bei Hinz&Kunzt gemacht.