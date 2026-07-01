Das Schiff ist ein Gigant. 400 Meter lang, 59 Meter breit, 20.600 Container kann es laden. Hinter dem Ozeanriesen rollt eine kilometerhohe beigefarbene Wolke aus Sand heran, aufgewirbelt von einem Sturm an Land. Gleich, so ist zu befürchten, wird sie die „CMA CGM Antoine de Saint Exupéry“ verschlucken. Winzig und zerbrechlich wirkt das Schiff angesichts der Naturgewalt. Wie fühlen sich wohl die Menschen, die darauf arbeiten?

Das Foto, das diese Szene zeigt, hat ein Seemann geschossen. Er stand in d...