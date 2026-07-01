Seeleute dokumentieren ihre Arbeit

Leben auf See – ungefiltert

· Aus Ausgabe 401 · von Annette Woywode
Furcht einflößend: „Im „Kampf zwischen Land und Meer … strahlt der unbeugsame Geist der Seefahrer durch – ein Zeugnis ihres unvergleichlichen Mutes …, die gewaltigsten Stürme der Natur zu bezwingen.“ Foto: Mikael Cesar Bureros, Juli 2023, Bitterseen, Suezkanal
Furcht einflößend: „Im „Kampf zwischen Land und Meer … strahlt der unbeugsame Geist der Seefahrer durch – ein Zeugnis ihres unvergleichlichen Mutes …, die gewaltigsten Stürme der Natur zu bezwingen.“ Foto: Mikael Cesar Bureros, Juli 2023, Bitterseen, Suezkanal
Furcht einflößend: „Im „Kampf zwischen Land und Meer … strahlt der unbeugsame Geist der Seefahrer durch – ein Zeugnis ihres unvergleichlichen Mutes …, die gewaltigsten Stürme der Natur zu bezwingen.“ Foto: Mikael Cesar Bureros, Juli 2023, Bitterseen, Suezkanal

Das Schiff ist ein Gigant. 400 Meter lang, 59 Meter breit, 20.600 Container kann es laden. Hinter dem Ozeanriesen rollt eine kilometerhohe beigefarbene Wolke aus Sand heran, aufgewirbelt von einem Sturm an Land. Gleich, so ist zu befürchten, wird sie die „CMA CGM Antoine de Saint Exupéry“ verschlucken. Winzig und zerbrechlich wirkt das Schiff angesichts der Naturgewalt. Wie fühlen sich wohl die Menschen, die darauf arbeiten?

Das Foto, das diese Szene zeigt, hat ein Seemann geschossen. Er stand in d...


Ausgabe kaufen & Gutes tun

Kaufen Sie diese Ausgabe Hinz&Kunzt digital für nur 2,80 €. Damit unterstützen Sie unabhängigen Journalismus und unsere Hilfe für obdachlose und arme Menschen.

Jetzt für 2,80 € lesen ➔

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb Hamburgs online erhältlich. Mehr Infos.

oder
Schließen Sie unser Jahresabo für 33,60 € ab – und lesen Sie ein Jahr alle neuen Ausgaben. Endet automatisch!

ABO ABSCHLIESSEN

Schon gekauft? Zum Login

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:
Hinz&Kunzt-Titelseite zeigt einen Einkaufswagen voller Klopapierrollen. Darauf die Zeile: "Die Krise kann kommen"

Die Krise kann kommen

Ausgabe: 401 - Juli 2026

Schwerpunkt Katastrophe: Wovor Prepper wirklich Angst haben und wie es um Inklusion im Bevölkerungsschutz bestellt ist. Außerdem: Wie Youtuber Klicks auf Kosten von Armen machen.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Annette Woywode
Annette Woywode
Chefin vom Dienst für das gedruckte Magazin

Weitere Artikel zum Thema

Arbeit, ITF, Schifffahrt, Seeleute