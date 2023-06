Fotoserie : Abschied vom alten Diebsteich

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Fotografin Irina Ruppert dokumentiert den drohenden Zerfall ihrer geliebten Nachbarschaft. Denn viele fürchten, dass für sie kein Platz mehr ist, wenn der neue Fernbahnhof kommt.

Diebsteich: Das ist der S-Bahnhof, der gerade abgerissen wurde. Der Ort, an dem Platz geschaffen werden soll für den umstrittenen neuen ­Altonaer Fernbahnhof. Ansonsten: Lagerhallen, Handwerksbetriebe, geparkte Lastwagen, einige Fried­höfe. Das ehemalige Thyssenkrupp-Schulte-Industrie­areal, das seit Jahren ungenutzt verfällt. Aber ein lebenswertes, ja liebenswertes Quartier? „Ich fand es damals unschön“, sagt Fotografin Irina Ruppert. Wenn sie durch den finsteren Tunnel von der S-Bahn nach ­Hause lief, ­telefonierte sie immer mit ihrem Freund, um sich sicherer zu fühlen.

Ruppert war 24, als sie aus Liebe an den Diebsteich zog. Heute, 30 Jahre später, wohnen sie und ihr Partner noch immer dort, in der Wohnung, die damals ihre WG war. Die Ruhe nach Feierabend, die schönen Friedhöfe und Schrebergärten, die zentrale Lage – all das möchte Ruppert heute nicht mehr missen. Vor allem ihre Nachbarinnen und Nachbarn sind ihr ans Herz gewachsen: nicht zahlreich, aber treu und vertraut seit Jahrzehnten.

Jetzt sitzen viele auf gepackten Koffern. Das Viertel wird sich tiefgreifend verändern, ein „modernes urbanes Stadtquartier“ schwebt den Planer:innen vor, mit Musikhalle und Sportzentrum. All das kann für die Nachbarschaft auch neue Lebensqualität bedeuten – Ruppert verhehlt das nicht. Doch viele ihrer heutigen Nachbar:innen befürchten, dass für sie dann kein Platz mehr sein wird. Einige verkaufen ihre Wohnungen aus Sorge um bevorstehenden Baulärm oder Trubel im neuen Quartier, manche Gewerbe seien schon umgezogen, weil Mietverträge nicht verlängert wurden, sagt Ruppert. „Man spürt, hier wird sich bald etwas Großes verändern.“ Aber wie sich das Leben im Quartier danach anfühlen wird, wisse niemand.

Mit ihrem Projekt „Diebsteich“ dokumentiert Foto­grafin Ruppert ihre Nachbarschaft, die sich langsam auflöst. Sie zeigt die Menschen, die hier jede:r kennt, an ihren ­Wirkungsstätten – besonders in Szene gesetzt durch einen gerahmten weißen Hintergrund, den andere für sie halten. So habe sie die Menschen vor der Kamera in Interaktion ­gebracht, erläutert Ruppert. „Mich haben die Beziehungen interessiert: Wie nahe kommen sich die Personen? Über welche Themen unterhalten sie sich?“ In der Dokumentation dieser Begegnungen schwingt etwas mit, das das nachbarschaftliche Beziehungsgeflecht bis heute prägt: ­Erinnerungen an einen gemeinsamen Alltag.