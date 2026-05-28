Wissenschaftliche Themen sind alltagsfremd? Keinesfalls! Die Veranstaltungsreihe â€žWissen vom Fassâ€œ bringt aktuelle Forschung in Hamburger Kneipen â€“ von Astronomie Ã¼ber Linguistik bis hin zu Quantenphysik.

Es ist einer dieser lauen Abende im FrÃ¼hsommer, an denen das Innere einer Kellerkneipe kaum unattraktiver sein kÃ¶nnte. DrauÃŸen ist es noch hell. Am Neuen Kamp sitzen GrÃ¼ppchen auf dem Asphalt, genieÃŸen zwischen Musikboxen, Spielkarten und Kiosk-GetrÃ¤nken den Pastellhimmel. Nur vor der Eldorado-Bar herrscht GedrÃ¤nge. â€žSo viel ist sonst um diese Zeit nicht losâ€œ, sagt jemand in der Schlange. An der TÃ¼r klebt ein handgeschriebener Zettel. â€žWissen vom Fassâ€œ, steht darauf, darunter ein gekritzelter Pfeil.

Heute ist wieder der Abend, an dem Hamburger Wissenschaftler:innen ihre BÃ...