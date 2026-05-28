Wissen vom Fass

Forschung in der Kneipe

· Aus Ausgabe 400 · von Deborah Weber
Neues aus der Forschung und gute GetrÃ¤nke: â€žWissen vom Fass“, hier in der Eldorado-Bar. Foto: Dmitrij Leltschuk
Neues aus der Forschung und gute GetrÃ¤nke: â€žWissen vom Fass“, hier in der Eldorado-Bar. Foto: Dmitrij Leltschuk
Neues aus der Forschung und gute GetrÃ¤nke: â€žWissen vom Fass“, hier in der Eldorado-Bar. Foto: Dmitrij Leltschuk

Wissenschaftliche Themen sind alltagsfremd? Keinesfalls! Die Veranstaltungsreihe â€žWissen vom Fassâ€œ bringt aktuelle Forschung in Hamburger Kneipen â€“ von Astronomie Ã¼ber Linguistik bis hin zu Quantenphysik.

Es ist einer dieser lauen Abende im FrÃ¼hsommer, an denen das Innere einer Kellerkneipe kaum unattraktiver sein kÃ¶nnte. DrauÃŸen ist es noch hell. Am Neuen Kamp sitzen GrÃ¼ppchen auf dem Asphalt, genieÃŸen zwischen Musikboxen, Spielkarten und Kiosk-GetrÃ¤nken den Pastellhimmel. Nur vor der Eldorado-Bar herrscht GedrÃ¤nge. â€žSo viel ist sonst um diese Zeit nicht losâ€œ, sagt jemand in der Schlange. An der TÃ¼r klebt ein handgeschriebener Zettel. â€žWissen vom Fassâ€œ, steht darauf, darunter ein gekritzelter Pfeil.

Heute ist wieder der Abend, an dem Hamburger Wissenschaftler:innen ihre BÃ...


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Titelbild von Hinz&Kunzt mit einem nackten Mann am Strand, der ein Surfbrett unter dem Arm trÃ¤gt. Titelzeile: Wann ist ein Mann eine Mann?

Wann ist ein Mann ein Mann?

Ausgabe: 400 - Juni 2026

Wie Robert Lindemann sich gegen Sexismus im Netz wehrt, was Menschen zum Mann macht und wie GewalttÃ¤ter therapiert werden. AuÃŸerdem: Okan TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Ã¼ber den NSU-Mord an seinem Onkel SÃ¼leyman und das Kurioseste aus 400 Ausgaben Hinz&Kunzt.

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Autor:in
Deborah Weber
Deborah Weber
Deborah Weber studierte Datenjournalismus in Leipzig und Florenz. Inzwischen arbeitet sie als freie Journalistin in Hamburg. Seit 2025 schreibt sie fÃ¼r Hinz&Kunzt.

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