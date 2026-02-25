Klimaschutz ist langfristig nur umsetzbar, wenn er sozial gerecht gestaltet wird, sagt Soziologin Anita Engels. Wie die Politik das angehen kann, erklärt sie im Interview.

Hinz&Kunzt: Klimaschutzanstrengungen werden nicht nur in den USA zurückgefahren, zuletzt hat etwa die EU das Verbrenner-Aus ab 2035 gekippt. Hierzulande erlebt mit der AfD eine Partei ein Umfragehoch, die den menschengemachten Klimawandel leugnet. Derweil wird ein Hitzerekord nach dem anderen gebrochen, Extremwetter-Ereignisse nehmen zu. Ist das Klima noch zu retten?

Anita Engels: Wenn man das am 1,5-Grad-Ziel festmacht: vermutlich nicht. B...