Jedes Jahr im Frühling schließen die Winternotunterkünfte der Stadt, jedes Jahr müssen sich Hunderte Obdachlose dann einen neuen Schlafplatz suchen. Einer von ihnen ist Jacek.

Am ersten Aprilmorgen steht Jacek* auf seinen Rollator gestützt unter der grauen Betonbrücke der S-Bahn-Station Hammerbrook und weiß nicht so recht, wohin mit sich. Seit 2016 habe er in Deutschland in wechselnden Jobs gearbeitet, erzählt der 59-jährige Pole. Doch bei einem Unfall in Hamburg verrenkte er sich den Daumen schwer. In der Folge habe er weder eine in Aussicht gestellte Anstellung noch die vom Arbeitgeber versprochene Wohnung erhalten und sei in die Obdachlosigkeit gerutscht. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt kam er zunächst in einer städtischen Unterkunft für besonders kranke Obdachlose unter, in einem ehemaligen Bürogebäude in der Friesenstraße, nur wenige Meter entfernt.

Dort ist er aber nicht gesund geworden, sondern verletzte sich bei einem S...