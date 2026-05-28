Miriam Davoudvandi verbrachte ihre Kindheit im Sozialbau und hat ein Buch über Armut in Deutschland geschrieben. „Für alle, die in Victory-Schuhen statt Nikes rumgelaufen sind“ – und für alle, die unsere Gesellschaft verstehen wollen.
Hinz&Kunzt: „Das können wir uns nicht leisten“ ist der Titel Ihres Buches. Was löst dieser Satz in Ihnen aus?
Miriam Davoudvandi: Unbehagen. Ich werde an meine Kindheit und Jugend erin...
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