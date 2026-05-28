Autorin über Kindheit im Sozialbau

„Armut ist kein persönliches Versagen“

· Aus Ausgabe 400 · von Deborah Weber
Portraitfoto einer Frau mit schwarzen Haaren, in der Hand hält sie eine Fernbedienung
Portraitfoto einer Frau mit schwarzen Haaren, in der Hand hält sie eine Fernbedienung
„Sozialer Abstieg ist leicht. Sozialer Aufstieg nicht", weiß Podcasterin, Moderatorin und Autorin Miriam Davoudvandi aus eigener Erfahrung. Foto: Julius Gabele

Miriam Davoudvandi verbrachte ihre Kindheit im Sozialbau und hat ein Buch über Armut in Deutschland geschrieben. „Für alle, die in Victory-Schuhen statt Nikes rumgelaufen sind“ – und für alle, die unsere Gesellschaft verstehen wollen.

Hinz&Kunzt: „Das können wir uns nicht leisten“ ist der Titel Ihres Buches. Was löst dieser Satz in Ihnen aus?

Miriam Davoudvandi: Unbehagen. Ich werde an meine Kindheit und Jugend erin...


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Artikel aus der Ausgabe:
Titelbild von Hinz&Kunzt mit einem nackten Mann am Strand, der ein Surfbrett unter dem Arm trägt. Titelzeile: Wann ist ein Mann eine Mann?

Wann ist ein Mann ein Mann?

Ausgabe: 400 - Juni 2026

Wie Robert Lindemann sich gegen Sexismus im Netz wehrt, was Menschen zum Mann macht und wie Gewalttäter therapiert werden. Außerdem: Okan Taşköprü über den NSU-Mord an seinem Onkel Süleyman und das Kurioseste aus 400 Ausgaben Hinz&Kunzt.

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Autor:in
Deborah Weber
Deborah Weber
Deborah Weber studierte Datenjournalismus in Leipzig und Florenz. Inzwischen arbeitet sie als freie Journalistin in Hamburg. Seit 2025 schreibt sie für Hinz&Kunzt.

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