Miriam Davoudvandi verbrachte ihre Kindheit im Sozialbau und hat ein Buch über Armut in Deutschland geschrieben. „Für alle, die in Victory-Schuhen statt Nikes rumgelaufen sind“ – und für alle, die unsere Gesellschaft verstehen wollen.

Hinz&Kunzt: „Das können wir uns nicht leisten“ ist der Titel Ihres Buches. Was löst dieser Satz in Ihnen aus?

Miriam Davoudvandi: Unbehagen. Ich werde an meine Kindheit und Jugend erin...